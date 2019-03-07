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Ahmet Kural hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, hakim karşısına çıktı

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu katıldı. Daha önce dinlenilmesine karar verilen 3 kişi de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2- 2,5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından, duruşmada sanık Ahmet Kural'ın savunması alınıyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu Ahmet Kural "sanık", şarkıcı Sıla "müşteki" olarak yer alıyor.

Ahmet Kural'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Kural'ın olay günü tartışma sırasında "Git buradan seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor." şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunduğu Sıla Gençoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olduğu kaydediliyor.

Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Kural'ın "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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ahmet kural Sıla Gençoğlu

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