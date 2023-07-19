Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin'in gelinliği çok beğenildi! Sosyal medyada övgü yağdı

Uzun süredir aşk yaşayan Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, mart ayında sürpriz bir kararla ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılığa dayanamayan ikili birkaç ay önce barışmış ve evlilik kararı almıştı.

Ahmet Kural, dün akşam Bodrum Cennet Koyu’nda yer alan bir otelde avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu. Şahin'in gelinliği çok beğenildi. Sosyal medyada Çağla Gizem Şahin'in gelinlik tercihine övgü yağdı.

Ünlü bir markanın gelinliğini giyen Çağla Gizem Şahin'e sosyal medyada; 'Kendisi de gelinliği de çok güzel', 'Çok güzel bir tercih olmuş', 'Gelinliği çok iyi maşallah', 'Süper bir gelinlik çok beğendim' gibi yorumlar yapıldı.

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay da vardı.



