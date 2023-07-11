MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in düğün tarihi belli oldu!

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in düğün tarihi belli oldu!

11.07.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin 4 yıllık birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmak için gün sayıyor. Yakın zamanda nikah masasına oturacak olan ünlü çiftin düğün davetiyesi dağıtılmaya başlandı.

Ekranların sevilen ismi Ahmet Kural, 4 yıldır Avukat Çağla Gizem Şahin ile doludizgin aşk yaşıyor. Gözde çift, sık sık özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

24 Mart'ta yaptıkları açıklamayla dört yıllık ilişkilerini bitirdiklerini açıklayıp ayrılığa fazla dayanamayan ve ilişkilerine bir şans daha veren aşıklar, 18 Temmuz'da Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde vuslata erecek.

ahmet çağşa

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; iki aydır düğün hazırlıkları ile ünlü çiftin düğün davetiyesi dağıtılmaya başlandı. Düğün içinse geri sayım devam ediyor.

SON BEKAR İŞ GÜNÜYDÜ!

Çağla Gizem Şahin son paylaşımıyla çok konuşulmuştu. Cübbesiyle birkaç fotoğraf paylaşıp altına da "Son bekar iş günüydü diyelim" notunu düşen ünlü ismin bu gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

çağla iş

ahmet çağla

ahmet çağla 2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler'in sevgilisi bakın kim çıktı!Arda Güler'in sevgilisi bakın kim çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Oyuncu magazin sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Modifiye ettikleri otomobili 20 kilogram pirinç kullanarak kapladılar: "Gelen geçen merak edip bakıyor"
Modifiye ettikleri otomobili 20 kilogram pirinç kullanarak kapladılar: "Gelen geçen merak edip bakıyor"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! Ortalık karıştı

Öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! Ortalık karıştı

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.