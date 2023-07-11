Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in düğün tarihi belli oldu!

Ekranların sevilen ismi Ahmet Kural, 4 yıldır Avukat Çağla Gizem Şahin ile doludizgin aşk yaşıyor. Gözde çift, sık sık özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

24 Mart'ta yaptıkları açıklamayla dört yıllık ilişkilerini bitirdiklerini açıklayıp ayrılığa fazla dayanamayan ve ilişkilerine bir şans daha veren aşıklar, 18 Temmuz'da Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde vuslata erecek.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; iki aydır düğün hazırlıkları ile ünlü çiftin düğün davetiyesi dağıtılmaya başlandı. Düğün içinse geri sayım devam ediyor.

SON BEKAR İŞ GÜNÜYDÜ!

Çağla Gizem Şahin son paylaşımıyla çok konuşulmuştu. Cübbesiyle birkaç fotoğraf paylaşıp altına da "Son bekar iş günüydü diyelim" notunu düşen ünlü ismin bu gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.





