Bu yöntemler ahşap üzerindeki tüm lekeleri söküp atıyor! Vazelin ve ütü ile…

Ahşap masa ve sehpalar kullanımı oldukça dikkat isteyen mobilyalardır. Ancak her ne kadar dikkat edilse de acele ettiğimiz, masa örtüsü ya da bardak altlığı kullanmadığımız durumlarda leke izlerinin önüne geçemeyiz. Biz de ahşap mobilyaların üzerinde oluşan bu kötü görüntüyü yok etmek için bazı ipuçlarını sizler için listeledik. İşte leke izlerini çıkarmanın 6 yolu…

MAYONEZ VE KABARTMA TOZU

Evet, yanlış duymadınız! Ahşap masa ve sehpalarınızın üzerinde oluşan lekeleri çıkarmak için mayonez ve karbonat mucizesinden faydalanabilirsiniz.

1 tatlı kaşığı mayonezi 1 paket kabartma tozu ile birlikte macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Oluşan karışımı leke oluşan eşyalarınızın üzerine sürün ve nemli bir bez yardımıyla silin.

DİŞ MACUNU

Sağlıklı dişlere sahip olmak için her gün haşır neşir olduğunuz diş macunu da ahşap masa ve sehpalardaki lekelerin çıkmasına da yardım eder.

Lekenin oluştuğu bölgeye bir miktar jel diş macunundan sıkın ve nemli bezle silin.

Daha güçlü bir karışım elde etmek için diş macunu ile kabartma tozunu birlikte kullanabilirsiniz.

TUZ