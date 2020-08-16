KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bu yöntemler ahşap üzerindeki tüm lekeleri söküp atıyor! Vazelin ve ütü ile…

Bu yöntemler ahşap üzerindeki tüm lekeleri söküp atıyor! Vazelin ve ütü ile…

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ahşap mobilyalar ortama kattığı sıcak hava ve şıklığı ile dikkatleri üzerine çeker. Ancak dikkatli kullanılmadığında bu ürünlerin üzerine konulan sıcak eşya ya da bardaklar sonucunda iz oluşabilir. Üstelik bu lekeleri hemen çıkarmadığınız durumlarda sadece nemli bez kullanmak da yeterli olmaz. İşte nemli bezin yeterli olmadı noktada imdadınıza yetişen doğal malzemeler…

Bu yöntemler ahşap üzerindeki tüm lekeleri söküp atıyor! Vazelin ve ütü ile…

Ahşap masa ve sehpalar kullanımı oldukça dikkat isteyen mobilyalardır. Ancak her ne kadar dikkat edilse de acele ettiğimiz, masa örtüsü ya da bardak altlığı kullanmadığımız durumlarda leke izlerinin önüne geçemeyiz. Biz de ahşap mobilyaların üzerinde oluşan bu kötü görüntüyü yok etmek için bazı ipuçlarını sizler için listeledik. İşte leke izlerini çıkarmanın 6 yolu…

MAYONEZ VE KABARTMA TOZU

Evet, yanlış duymadınız! Ahşap masa ve sehpalarınızın üzerinde oluşan lekeleri çıkarmak için mayonez ve karbonat mucizesinden faydalanabilirsiniz.

  • 1 tatlı kaşığı mayonezi 1 paket kabartma tozu ile birlikte macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

  • Oluşan karışımı leke oluşan eşyalarınızın üzerine sürün ve nemli bir bez yardımıyla silin.

DİŞ MACUNU

Sağlıklı dişlere sahip olmak için her gün haşır neşir olduğunuz diş macunu da ahşap masa ve sehpalardaki lekelerin çıkmasına da yardım eder.

  • Lekenin oluştuğu bölgeye bir miktar jel diş macunundan sıkın ve nemli bezle silin.

  • Daha güçlü bir karışım elde etmek için diş macunu ile kabartma tozunu birlikte kullanabilirsiniz.

TUZ

  • 1 çay kaşığı tuz ve birkaç damla su ile ahşabın üzerinde oluşan izlerden kurtulmamanız mümkün değil.

  • Oluşturduğunuz tuzlu suyu lekeli olan bölgenin üstüne sürmeniz temizleme işlemi için yeterlidir.

  • Ancak bu işlem sırasında tuzu fazla bastırırsanız, mobilyalar çizilebililir. Dikkatli olun.

    • VAZELİN

    Vazelin jölemsi kıvamı ile izlerin çıkarılmasında oldukça etkilidir.

    • Vazelini izin olduğu bölgeye sürün ve 1 gece boyunca bu şekilde bekletin.

    • Ardından temiz ve yumuşak bir bez yardımıyla vazelin sürdüğünüz bölgeyi silin.

    SİRKE

    Ahşap masa ve sehpalardaki lekeleri çıkarmak için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise sirkedir.

    • Sirkeyi zeytinyağı ile eşit ölçüde karıştırın.

    • Temiz bir bezi karışımla nemlendirdikten sonra mobilyalarınızı silmeye başlayın.

    • Sirke zor olan lekelerin çıkmasını engellerken, zeytinyağı da ahşap mobilyaların dokusunu besleyecektir.

    ÜTÜ

    Ütü ile ahşap masa ve sehpalarınızın üzerinde oluşan lekeleri çıkabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Eğer daha önce bu yöntemi duymadıysanız ve bu izlerden kurtulmak istiyorsanız ütüyü kullanmanızı tavsiye ederiz.

    • Leke olan ahşap ürünlerinizin üzerine pamuklu bir kumaş örtün.

    • Üzerine de buharsız sıcak ütüyü koyun.

    • 1-2 saniye bu şekilde bekletin.

    • İz tamamen çıkana kadar bu yöntemi uygulamaya devam etmeniz gerekebilir.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNERPınar Altuğ'u kızdıran yorumPınar Altuğ'u kızdıran yorum
    İşte tıkanan lavabo borularını açmak için doğal yöntemlerİşte tıkanan lavabo borularını açmak için doğal yöntemler
    Karpuz kilo aldırır mı? Diyette karpuz yenebilir mi?Karpuz kilo aldırır mı? Diyette karpuz yenebilir mi?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
    Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
    Doğum günü kızı lüks jette hediye dağıttı
    Doğum günü kızı lüks jette hediye dağıttı
    'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
    'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
    Çukur için eline silah aldı! Poligondan paylaştı
    Çukur için eline silah aldı! Poligondan paylaştı
    Haftalık burcunuz ne söylüyor?
    Haftalık burcunuz ne söylüyor?
    İşte günlük burç yorumları!
    İşte günlük burç yorumları!

    İlginizi Çekebilir

    El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
    El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
    Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
    Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
    Yaz lastikleri ve fiyatları
    Yaz lastikleri ve fiyatları
    Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
    Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
    Bir dert daha bitiyor! İşte yöntemi
    Bir dert daha bitiyor! İşte yöntemi
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

    Diğer Haberler

    Bu yağın cilt ve saç bakımında yarattığı mucizeye inanamayacaksınız! Saçınıza sürün ve...
    Kantaron yağı ile cilt ve saç bakımı nasıl yapılır?
    Sofra tuzunu hiç böyle kullanmadınız! Bardaklardaki lekeler bile...
    Sofra tuzunun farklı kullanım alanları nelerdir?
    Her derde şifa kantaron yağını evde yapmak çok kolay! Kantaron bitkisini alın ve...
    Evde kantaron yağı nasıl yapılır?
    Kıvırcık saçlılar bu bakım tüyolarını öğrendiklerinde çok şaşıracaklar! Saçları tararken...
    Kıvırcık saçlıların bilmesi gereken saç bakım tüyoları
    Bu yöntemlerle sarımsakları aylar boyunca taze tutabilirsiniz! Sarımsakları soyun ve...
    Sarımsak bozulmadan nasıl saklanır?
    Kızartma tavalarındaki yağı sökmek işkence olmaktan çıkıyor! Karbonat ve sirke ile...
    Tava ve tencerelerde biriken yağları temizlemenin püf noktaları
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.