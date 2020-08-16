Bu yöntemler ahşap üzerindeki tüm lekeleri söküp atıyor! Vazelin ve ütü ile…

Ahşap masa ve sehpalar kullanımı oldukça dikkat isteyen mobilyalardır. Ancak her ne kadar dikkat edilse de acele ettiğimiz, masa örtüsü ya da bardak altlığı kullanmadığımız durumlarda leke izlerinin önüne geçemeyiz. Biz de ahşap mobilyaların üzerinde oluşan bu kötü görüntüyü yok etmek için bazı ipuçlarını sizler için listeledik. İşte leke izlerini çıkarmanın 6 yolu…
Evet, yanlış duymadınız! Ahşap masa ve sehpalarınızın üzerinde oluşan lekeleri çıkarmak için mayonez ve karbonat mucizesinden faydalanabilirsiniz.
1 tatlı kaşığı mayonezi 1 paket kabartma tozu ile birlikte macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
Sağlıklı dişlere sahip olmak için her gün haşır neşir olduğunuz diş macunu da ahşap masa ve sehpalardaki lekelerin çıkmasına da yardım eder.
Lekenin oluştuğu bölgeye bir miktar jel diş macunundan sıkın ve nemli bezle silin.
1 çay kaşığı tuz ve birkaç damla su ile ahşabın üzerinde oluşan izlerden kurtulmamanız mümkün değil.
Oluşturduğunuz tuzlu suyu lekeli olan bölgenin üstüne sürmeniz temizleme işlemi için yeterlidir.
Vazelin jölemsi kıvamı ile izlerin çıkarılmasında oldukça etkilidir.
Vazelini izin olduğu bölgeye sürün ve 1 gece boyunca bu şekilde bekletin.
Ahşap masa ve sehpalardaki lekeleri çıkarmak için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise sirkedir.
Sirkeyi zeytinyağı ile eşit ölçüde karıştırın.
Temiz bir bezi karışımla nemlendirdikten sonra mobilyalarınızı silmeye başlayın.
Ütü ile ahşap masa ve sehpalarınızın üzerinde oluşan lekeleri çıkabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Eğer daha önce bu yöntemi duymadıysanız ve bu izlerden kurtulmak istiyorsanız ütüyü kullanmanızı tavsiye ederiz.
Leke olan ahşap ürünlerinizin üzerine pamuklu bir kumaş örtün.
Üzerine de buharsız sıcak ütüyü koyun.
1-2 saniye bu şekilde bekletin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum