Eski sevgililer geri dönüyor! 2-8 Kasım haftalık aşk hayatı burç yorumları

2-8 Kasım haftasında Venüs ve Merkür retrosunun etkisi aşk hayatında kendini hissettirecek. Bazı burçlar eski sevgililerinden gelecek haberlerle şaşırırken bazıları ilişkilerinde önemli kararlar almak zorunda kalacak.

İŞTE HAFTANIN 12 BURÇ İÇİN AŞK GÜNDEMİ:

Koç

Venüs retrosu, Koç burçlarını ilişkilerindeki sorunları çözmeye yöneltiyor. Geçmişte yaşanan olumsuzluklarla yüzleşmek ve eski kırgınlıkları geride bırakmak gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Yeni Ay öncesinde geçmiş ilişkilerinizi yeniden düşünebilirsiniz. Bu hafta gururunuzu bir kenara bırakmanızda fayda var.

Boğa

Güneş ve Merkür retrosunun Akrep burcundaki etkisi, Boğa burçlarının yakın ilişkilerini ön plana çıkarıyor. Bu hafta iletişim sorunları ve yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. İlişkilerde açık ve net konuşmak önem kazanıyor. Özellikle bir ilişkinin devam edip etmeyeceği konusunda karar aşamasına gelebilirsiniz.

İkizler

Venüs retrosu nedeniyle aşk hayatınızda ilerlemek yerine geçmişe dönüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu hafta ilişkilerden beklentilerinizi ve gerçek ihtiyaçlarınızı sorgulayabilirsiniz. Eski sevgilinizin yeniden hayatınıza girme ihtimali de bulunuyor. Ancak geçmişten gelen birine yeniden şans vermeden önce iyi düşünmelisiniz.

Yengeç

Yengeç burçları için aşk hayatında sorgulama ve yüzleşme dönemi başlıyor. Merkür retrosu nedeniyle özellikle 3-5 Kasım tarihlerinde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. İlişkinizde bazı konuların netleşmesini isteyebilirsiniz. Ancak beklediğiniz cevapları almak için ay ortasına kadar beklemeniz gerekebilir.

Aslan

Jüpiter'in burcunuzdaki etkisine Mars da eşlik ediyor. Bu hafta kendinizi daha özgüvenli ve enerjik hissedebilirsiniz. Ancak iletişim konusunda aynı rahatlığı yakalamak kolay olmayabilir. Aşk hayatınızda gururunuzun ön plana çıkmasına izin vermemelisiniz. Sakin kalmak, yaşanabilecek sorunları daha kolay çözmenizi sağlayabilir.

Başak

Merkür retrosu, Başak burçlarını geçmiş ilişkileri ve duyguları yeniden değerlendirmeye yöneltiyor. Bu hafta normalden daha fazla konuşabilir ancak kendinizi yanlış anlaşılmaların içinde bulabilirsiniz. Venüs retrosu özgüveninizi de etkileyebilir. Kendinizle ilgili olumsuz düşüncelere kapılmamaya çalışmalısınız.

Terazi

Venüs'ün burcunuzdaki hareketi sizi çevrenizdekiler için daha çekici hale getiriyor. Ancak Venüs retrosu nedeniyle yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir dönem olmayabilir. Yeni tanıştığınız biri varsa acele karar vermemelisiniz. Merkür retrosu ise ilişkilerinizde sınırlarınızı yeniden belirlemeniz gerektiğini gösterebilir.

Akrep

4 Kasım'da Güneş ve Merkür burcunuzda kavuşuyor. Bu gelişme beklenmedik haberleri ve iletişim trafiğini beraberinde getirebilir. Uzun zamandır beklemediğiniz bir mesaj alabilirsiniz. Yaklaşan Yeni Ay öncesinde ilişkinizde ne istediğinizi düşünmeniz ve kendi duygularınıza öncelik vermeniz gerekiyor.

Yay

Merkür retrosu, Yay burçlarının geçmişten gelen duygusal yüklerle yüzleşmesini sağlayabilir. Bu hafta bazı konularda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Önümüzdeki haftaki Yeni Ay'ın etkileri nedeniyle hafta sonunu kendinize ayırmak ve dinlenmek iyi gelebilir.

Oğlak

Venüs'ün kariyer alanınızdaki hareketi, iş hayatı ile aşk hayatınızı bir araya getirebilir. İş arkadaşlarınızla katılacağınız bir davette yeni biriyle tanışabilirsiniz. İlişkisi olan Oğlak burçları ise partnerini sosyal çevresine dahil edebilir. Merkür retrosu, arkadaşlık ilişkilerinizde de bazı kişilere farklı gözle bakmanıza neden olabilir.

Kova

Jüpiter'in Aslan burcundaki hareketi, Kova burçlarının ilişkilere daha fazla odaklanmasını sağlıyor. Ancak Venüs retrosu nedeniyle yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz. Mars'ın Aslan burcundaki etkisi ise tartışmaları artırabilir. Partnerinizin veya hoşlandığınız kişinin düşüncelerini yargılamadan dinlemeye çalışın.

Balık

Balık burçları için aşk hayatında daha huzurlu ve uyumlu bir hafta başlıyor. Akrep burcundaki Güneş ve yaklaşan Yeni Ay, ilişkilerde yakınlaşmayı destekliyor. Venüs retrosunun etkisiyle partnerinizle daha derin ve samimi konuşmalar yapabilirsiniz. Duygularınızı paylaşmak ilişkinizi güçlendirebilir.