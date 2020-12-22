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Ahtapotun deniz tabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'

22.12.2020 08:59 | Son Güncelleme:
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Ahtapotun deniz tabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'

Pek çok belgesel ve filmde ahtapotlarla ilgili pek çok ilginç görüntü görmememize rağmen ahtapotların yürüyüş hareketlerine dair görüntü görenimiz sanırız hayli azdır. Discovery Channel tarafından yayınlanan görüntülerde, bir ahtapotun yürüyerek okyanus tabanı boyunca nasıl hızlı bir şekilde yürümeyi başardığını gösteriyor.

Herkes ahtapotun kollarının hemen her şeye yapışan yüzlerce vantuzla kaplı olduğunu ve görülmesi oldukça ürkütücü olan sekiz kolu olduğunu bilir. Bununla birlikte, bazı biyologlar, hayvanların eğilimleri hakkında konuşma şeklimizde düşüncelerimizin değişmesi gerektiğine inanıyor. Bu uzmanlar, ahtapotların önde duran altı uzvuna kol, arkadakilere de bacaklar olarak bakmamız gerektiğini öne sürüyor.

Discovery Channel tarafından yayınlanan görüntüler, bir ahtapotun görünüşte yürüyerek okyanus tabanı boyunca nasıl hızlı bir şekilde yürümeyi başardığını gösteriyor.

'VİDEO HAYRANLIK UYANDIRDI'

Ahtapotun bu görüntüsü binlerce kullanıcının da görüş bildirmesini sağladı. Bir kullanıcı, 'bu muhteşem gezegene hayran kalmayı asla bırakmadım' derken, başka bir kullanıcı, 'vantuzları olduğu için dikey veya yatay yürüyebileceklerini düşünüyorum. İnanılmaz hayvanlar. Bu harika an için teşekkürler' dedi.

World Animal Foundation'a göre ahtapotların çoğu açık denizde 'vücutlarına su çekerek ve sifon denen bir tüpü fırlatarak' yüzüyorlar. Kollarını da onları belirli bir yöne itmek için kullanırlar.

Science dergisinin Mart sayısında, ahtapotların hareket etmek için iki 'bacağını' ve altı 'kolunu' vücutlarını yırtıcı hayvanların ilgisini çekmeyecek yosun kümelerine veya yuvarlanan hindistancevizi kabuklarına dönüştürmek için nasıl kullanacakları açıklandı.

'BU KEŞİF HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ'

California Üniversitesi'nden bilim yazarlarından Robert Full, bu keşfin hayvan hakkında bildiğimiz her şeyi değiştirdiğini söyledi.

'Bu keşif, yeni bir yumuşak robotik çağının başlangıcı için gerçek ilham veriyor. Videolar neredeyse inanılmaz' dedi.

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