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  4. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ve Nuri Alço arasında neler oluyor? Usta isimden açıklama

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ve Nuri Alço arasında neler oluyor? Usta isimden açıklama

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 12:03
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Ahu Tuğba'nın ölümü sonrası cenaze süreci merak ediliyordu. Prosedürler gereği 2 haftayı bulacak cenaze işlemleri sürecince Ahu Tuğba'nın kızının açıklamaları dikkat çekiyordu. Son olarak Anjelik ve Nuri Alço arasında yaşananlar gündeme geldi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ve Nuri Alço arasında neler oluyor? Usta isimden açıklama

MYNET-Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından kızı Anjelik açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Annesinin acısıyla yıkılan genç kadın cenaze işlemleriyle uğraşırken söylediği iddia edilen sözlerle gündeme geldi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'in Nuri Alço'ya sert sözler söylediği de iddia edildi. İddiaya göre Anjelik "Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil. Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı" açıklamasında bulundu.

Ancak Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço ise hemen bir açıklama paylaştı ve bu iddiaları yalanladı.

Nuri Alço açıklamasında "Sevgili kızım Anjelik ile sürekli irtibat halindeyiz" dedi. ve şunları söyledi:

Duruşmada ağlayarak kardeşine seslenip... Duruşmada ağlayarak kardeşine seslenip...

"Haberleri okuyunca ciddi anlamda üzüldüm. Bunun üzerine Anjelik beni aradı 'abi böyle haberler çıkmış ben böyle bir şey demedim bilgin olsun' dedi. Anjelik benim elimde doğdu sayılır ilk adımlarını ben attırdım. Onlar benim ailem üzüntümün tarifi yok."

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Ahu Tuğba
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