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  4. Aidat kavgasında dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Aidat kavgasında dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

12.09.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Apartman yönetici yardımcısı Ahmet Koç (65), aidat meselesi nedeniyle çıkan kavgada dövülerek öldürüldü. Koç'un darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ofis basan şüphelilerin yumruklayıp, tekmelediği Koç'un yerde yattığı görülüyor. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Aidat kavgasında dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Gelibolu'da bir apartmanın yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç, 24 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, aidat borcunu istemek için alüminyum doğrama işi ile uğraşan T.B.'nin iş yerine gitti. Ahmet Koç, burada T.B., iş yeri çalışanı Oğuzhan Yacı (34) ve ziyarete gelen kardeşi Serhat Yacı (31) ile tartıştı.

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Tartışmanın ardından Koç, yeniden ofisine döndü. Bir süre sonra T.B., 2 kardeş ile birlikte Koç'un ofisine gitti. Burada darbedilip, ağır yaralanan Ahmet Koç, kaldırıldığı Çanakkale Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Polis, olayın ardından 3 şüpheliyi gözaltna aldı. İşlemleri sonrası 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 kardeş tutuklanırken, T.B. ise serbest bırakıldı.

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Bu arada öldürülen Ahmet Koç'un darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ofis basan şüphelilerin Koç'u yumruklayıp, tekmelediği, darbe alan Koç'un ise yerde yattığı görülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale aidat
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