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AİHM, Litvinenko'nun öldürülmesinden Rusya'nun sorumlu olduğuna hükmetti

21.09.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Rus ajanı Alexander Litvinenko'nun 2006'da Londra'da öldürülmüştü. Litvinenko, nadir bulunan polonyum adlı radyoaktif bir maddeyle zehirlenmiş ve hayatını kaybetmişti. Cinayet, İngiltere-Rusya ilişkilerinde gerginlik yaratmıştı.

AİHM, Litvinenko'nun öldürülmesinden Rusya'nun sorumlu olduğuna hükmetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Rus ajanı Alexander Litvinenko'nun 2006'da Londra'da öldürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğuna hükmetti. AİHM'in kararında, "Litvinenko suikastı, Rusya'ya isnat edilebilir" denildi.

İngiliz vatandaşlığına geçen Kremlin karşıtı 43 yaşındaki Litvinenko, Londra'daki Millenium Otel'de servis edilen yeşil çaya konulmuş Polonyum-210 adlı madde ile zehirlenmişti.

Polonyum, nadir bulunan bir radyoaktif madde.

Cinayet, İngiltere-Rusya ilişkilerinde gerginlik yaratmıştı.

İki ülke ilişkileri Soğuk Savaş sonrası en düşük düzeye gerilemişti.

Rusya, suikastın arkasında olduğu iddialarını hep reddetti.

İngiltere'de 2016'da yapılan soruşturmada, cinayetin "büyük ihtimalle" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla işlendiği sonucuna varılmıştı.

Soruşturmada, cinayetin muhtemelen Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) yönettiği bir operasyonla, eski KGB'li koruma Andrei Lugoyov ve bir başka Rus vatandaşı Dimitri Kovtun tarafından işlendiğine hükmedilmişti.

AİHM: Cinayeti Lugoyov ve Kovtun işledi

Bu iki zanlı da suçlamaları reddederken, AİHM iki ismin de cinayete karıştığına hükmetti.

Mahkemenin kararında, "Nadir bulunan ölümcül bir zehrin elde edilmesini de içeren planlı ve karmaşık operasyon, ikilinin seyahat düzenlemeleri, zehrin tekrar tekrar ve sürekli verilmeye çalışılması, Litvinenko'nun operasyonun hedefi olduğunu gösteriyor" denildi.

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