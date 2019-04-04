EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne Barosu'na kayıtlı "aile boyu avukatlar", nesilden nesle adaletin peşinden gidiyor. Edirne'de İşsevenler, Uludağ ve Karakoç aileleri, kuşaktan kuşağa avukatlık mesleğini sürdürmeleriyle dikkati çekiyor. Avukat Olcay İşsevenler (53), oğlu, gelini ve kuzeniyle aynı baroya kayıtlı olarak çalışıyor. Olcay İşsevenler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır avukatlık yaptığını söyledi. Kendisi gibi avukatlığı seven sevdikleriyle aynı mesleği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten İşsevenler, "Genişleyerek, gittikçe büyüyerek, bu mesleği yapıyoruz. İşin güzel kısmı da o. Kuzenimle başladık bu mesleğe. Şimdi oğlum ve gelinim de avukat. Ailede şimdilik 4 avukatız. Kuzenimin oğlu da avukat olmak üzere, stajyer. Çok yakında 5 avukat olacağız ailede. Hukukçuluk, ailemizin geleneği haline geldi. Hukukçu bir aile olarak devam ediyoruz. Büromuz 30 yıldır işliyor." dedi. Hukukun dünyada geniş bir ölçekte kendine yer bulduğunu ifade eden İşsevenler, kutsal sayılabilecek bir görev yaptıklarını dile getirdi.

Oğlu Kadir Orçun ve kuzeni Şenol İşsevenler'le (52) aynı büroda çalıştığını anlatan avukat Olcay İşsevenler, şöyle devam etti: "Oğlumla aynı büroda çalışmam beni aşırı derecede rahatlatıyor. Artık mesai saatlerimi daha da kısabiliyorum. Oğlum da avukatlığa başlarken aynı büroda olmamız nedeniyle rahat başladı. O yüzden ailenin hukukçu olması, avukatlık yapmaları, aileye büyük oranda fayda sağlıyor. Mesleğe başlarken elimde bir dava yoktu, başladık. Tırnaklarımızla kazıyarak, çalışarak çevre edindik, işimizde tecrübe edindik. Tecrübeleri edinirken yanlışlar da yaptık. Benden sonraki nesil benim birikimimden faydalanarak, düştüğüm yanlışa düşmüyor. Bu onlar için de güzel bir güç." Avukat Kadir Orçun İşsevenler (29) de babası ve akrabasıyla aynı büroda çalıştığı için mutlu olduğunu ifade etti. Genç avukatların mesleğe başlarken çeşitli sorunlarla karşılaştığını anlatan İşsevenler, "Tecrübelerden faydalanmak hususunda, bir insanın başkasının tecrübeleri yerine babasının tecrübelerinden faydalanması iyi bir durum, pozitif bir durum. İlkokul çağımdan bu yana avukat olmanın hayalini kuruyordum. Avukatların içerisinde büyüdük bu sebeple hep avukat olmak istemiştim, bu hayalim de gerçekleşti." diye konuştu.