HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Netflix'te yayınlanacak filme ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Netflix'te yayınlanacak filme ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 19:26 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan film ile ilgili, "Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla resmi yazı ile talepte bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Netflix'te yayınlanacak filme ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te, 9 Eylül 2020 itibarıyla yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"ÇOCUKLARIN İHMAL VE İSTİSMARA AÇIK HALE GELMELERİNE NEDEN OLABİLECEĞİ..."

Açıklamada, "Netflix isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur: Netflix, söz konusu filmin tanıtımında 'dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan' bir çocuk tanımlanmasında bulunmuş, yine 'çocuk filmi' görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla resmî yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın herhangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
Çeşme’de yangın: Yerleşim yerlerine çok yakınÇeşme’de yangın: Yerleşim yerlerine çok yakın
Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek?Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Sokak ortasında kan donduran cinayet
Sokak ortasında kan donduran cinayet
Diğer Haberler
Çeşme’de yangın: Yerleşim yerlerine çok yakın
Çeşme’de yangın: Yerleşim yerlerine çok yakın
Yine komşu dehşeti! 7 yaşındaki çocuğu darp etti
Yine komşu dehşeti! Çocuğun yüzünde anahtarla vurdu
AK Parti'den Fitch'e sert tepki
AK Parti'den Fitch'e sert tepki
Gaziantep'teki şüpheli ölümle ilgili yeni ayrıntılar: Kaçırıldı, sekreteri intihar etti, bakıcı ölü bulundu
Kaçırıldı, sekreteri intihar etti, bakıcı ölü bulundu
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
EGM açıkladı! İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
İzmir'de yavru köpeği ezen minibüsün sürücüsü serbest bırakıldı
Yavru köpeği ezerek öldürmüştü! Serbest bırakıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.