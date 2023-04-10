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Aile dizisinde Serenay Sarıkaya o şarkıyı söyledi, yer yerinden oynadı! "10 parmağında 10 marifet"

10.04.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Aile’nin yeni bölüm tanıtımında Serenay Sarıkaya’nın şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya o şarkıyı söyledi, yer yerinden oynadı! "10 parmağında 10 marifet"

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya Devin karakterine, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan karakterine hayat veriyor. Dizininin yayınlanan yeni bölüm tanıtımına daha önce de sesi ile adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya’nın söylediği şarkı damga vurdu.

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Dizinin yeni bölümünde Devin ve Aslan'ın eğlenmek için gittiği mekanda sahnede şarkı söyleyen sanatçının Aslan'a olan yakın davranışları Devin'i adeta çileden çıkarıyor. Sahne alan kişi şarkı söylerken mikrofonu Aslan'a ve Devin'e uzatıyor.

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Aslan'ın Devin'in sesinin güzel olmadığını söylemesinin üzerine Serenay Sarıkaya mikrofonu alıyor ve şarkı söylemeye başlıyor.

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Merve Özbey'in Yaramızda Kalsın şarkısını seslendiren Sarıkaya, daha önce rol aldığı Medcezir dizisinde de sık sık şarkı söylemiş ve büyük beğeni toplamıştı.

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Ünlü ismin performansına izleyiciler "10 parmağında 10 marifet", "Devin Akın farkı", "Serenay Sarıkaya muhteşemsin", "Serenay bu dünyaya vip gelmişsin", "Türkiye'de rakibi yok" yorumlarında bulundu.

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