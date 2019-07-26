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'Aile planlaması dar gelirli bölgelerde şart'

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kürtaj olmak için başvuran 30 hamile kadın üzerinde yapılan araştırmada, anne adaylarının, kürtaj istemelerinin nedenleri arasında geçim sıkıntısı ve çalışma hayatı ilk sırayı aldı.

'Aile planlaması dar gelirli bölgelerde şart'

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kürtaj olmak için başvuran 30 hamile kadın üzerinde yapılan araştırmada, anne adaylarının, kürtaj istemelerinin nedenleri arasında geçim sıkıntısı ve çalışma hayatı ilk sırayı aldı. Araştırmanın sonucunda, aile planlaması konusunda eğitimlerin uygun devlet kurumlarınca yaygınlaştırılmasının özellikle geçim sıkıntısı çeken bölgelerde hayati öneme sahip olduğu belirtildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) tarafından yayınlanan Batı Karadeniz Tıp Dergisi’nde Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görevli kadın doğum uzmanları Dr. İsa Şükrü Öz ve Burak Ün ile farklı hastanelerde görevli doktorlar Anıl Turhan Çakır ve Besim Haluk Bacanakgil danışmanlığında bir araştırma makalesi yayınlandı.
"Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde isteğe bağlı kürtaj nedeniyle başvuran gebelerin aile planlaması" adı verilen makalede, geçen yılın Nisan ve Temmuz aylarında hastaneye kürtaj için başvuran 30 hamile kadın üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yer aldı.
Araştırmada hamilelerin yaş, düşük, kürtaj öyküleri, isteğe bağlı kürtaj öncesi kullandıkları korunma yöntemleri, isteğe bağlı kürtaj olma sebepleri, kürtaj sonrası korunma yöntemi tercihleri, eğitim düzeyleri, önce kullandıkları korunma yöntemini bırakma sebepleri ve korunma yöntemleri kayıt altına alındı.
Makaleye konu araştırmaya göre; İlkokul, orta okul ve lise mezunu 13 hamileden 8’inin kürtaj olma nedeni geçim sıkıntısı, ön lisans ve lisans mezunu 17 hamileden 6’sının kürtaj olma sebebi ise 'çalışıyor olması'. 16 kadının kürtaj istemesinin nedenleri de 'çocuk istememe, küçük çocuk olması ve hastalık' olarak sıralandı. Araştırmanın sonuç kısmında şöyle denildi:
“Konu ile alakalı Zonguldak bölgesinde daha önce yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Zonguldak bölgesindeki aile planlaması değerlendirmesi açısından çalışmamızın önemli olduğunu düşünmekteyiz. Fakat çalışmadaki hasta sayımızın azlığı, çalışmamızın zayıf noktasını oluşturmaktadır. Sonuç üreme çağındaki kadınların aile planlaması açısından eğitilmesi ve tercih edilecek olan korunma yöntemlerinin, kadının içinde bulunduğu şartlara göre sağlık profesyonellerince belirlenmesi hem toplum sağlığı hem ülke ekonomisi hem de sosyolojik olarak önem arz etmektedir. Aile planlaması konusunda eğitimlerin uygun devlet kurumlarınca yaygınlaştırılması özellikle geçim sıkıntısı çeken bölgelerde hayati öneme sahiptir. Verilen bu eğitimlerle aile planlaması açısından halkta farkındalık oluşturmak etkin korunmayı artıracak ve isteğe balı kürtajları azaltacaktır.”
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