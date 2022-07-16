Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Programı 2. ödeme ne zaman? E-devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Aile Destek Programı için başvuru sürecinin başladığını söyledi. Bu açıklamanın ardından başvuruda bulunan vatandaşlar, aile sosyal yardım paralarının ne zaman yatacağını sorguluyor. İşte aile sosyal paraları hakkında detaylar..

AİLE DESTEK PROGRAMINA NEREDEN BAŞVURABİLİRİM?

Aile sosyal yardım paketine E-devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvurular alınacak.

AİLE SOSYAL YARDIM MİKTARI NE KADAR?

Bakan Yanık'ın konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında milyonlarca aileye yapılacak olan desteklerin ilk ödemesi Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. Kalan ödemelerin 12 ay boyunca hesaplara düzenli bir şekilde yatırılacağı bildirildi.

