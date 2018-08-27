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Aile tanışmasına geldi, sere serpe güneşlendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Oyuncu arkadaşını ailesiyle tanıştıran ABD'li aktör Chris Pine, objektiflerden kaçamadı.

Tekne gezisinde gazetecilere yakalanan çiftin o görüntüleri...

ABD'li aktör, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

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ABD'li aktör Chris Pine, kendisi gibi oyuncu olan İngiliz kız arkadaşı Annabelle Wallis'i ABD'nin sevilen oyuncuları arasında yer alan babası Robert Pine ve Gwynne Gilford ile tanıştırdı.
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Chris Pine, krem rengi bir şapka ile pembe şort giyerken, Annabelle leopar desenli bikini üstü ile siyah bikini altı giydi.
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Aile ile tatile çıkan Annabelle Wallis'in rahat tavırları gözden kaçmadı.
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İşte Pine ailesinin oğullarının kız arkadaşı ile tanıştığı tatilden ojektiflere yansıyanlar...
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Anahtar Kelimeler:
aktör Tatil ABD

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