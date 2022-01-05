Ailecek oyun oynamanın faydaları nelerdir?

Anne ve babalar olarak, çocukların sadece akademik alanda değil, sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimleri için de dertlenmeliyiz ve bu alanda yapılacak en güzel faaliyetlerden bir tanesi de ailece oyun oynamaktır. Çocuklarımızla gün içerisinde ortalama olarak yarım saat bile oyun oynasak, onlarla iletişime girer, onlarla olan muhabbetimizi devam ettirir, çocuklarımızın dertlerini ve sıkıntılarını daha iyi anlama imkanı geliştirebiliriz.

GÜVEN BAĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Çocuklar oyun esnasında doğaçlama bir şekilde, o gün içerisinde yaşadıklarını sizlere daha rahat bir şekilde ifade ederler. Ayrıca sizinle birlikte zevkli dakikalar geçirmeleri, güven bağınızın da daha sağlıklı oluşmasını sağlayacaktır.

