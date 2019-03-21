HABER

Aileler Yarışıyor seti bu hafta yaşlıları ağırladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Hassasiyeti ile hiçbir özel günü atlamayan Aileler Yarışıyor ekibi bu hafta Yaşlılara Saygı haftası olması sebebiyle Darülaceze’den konuk olarak gelen yaşlıları stüdyoda evde gibi ağırladı.

Hassasiyeti ile hiçbir özel günü atlamayan Aileler Yarışıyor ekibi bu hafta Yaşlılara Saygı haftası olması sebebiyle Darülaceze’den konuk olarak gelen yaşlıları stüdyoda evde gibi ağırladı. Aileler Yarışıyor seti yaşlı konuklarıyla hem eğlendiler hem de yarıştılar.
Geçtiğimiz gün 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni anmak için stüdyoyu kırmızı beyaz bayraklarla donatan Staff Film, şehitleri anmak için hazırladığı anons ile de büyük bir vefa örneği sergilemişti.
Ufuk Özkan’ın şakaları ile neşeli dakikalar yaşayan misafirler için Ufuk Özkan, “Pazartesi günü Çanakkale Şehitlerimizi anarken çok duygulanmıştım. Bugünkü çekimde de yaşlıların hayatlarına bir nebze de olsa neşe katmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.

800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı 800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı
İranlı turistler Nevruz’u kutlamak için barlara akın ettiİranlı turistler Nevruz’u kutlamak için barlara akın etti
Selami Şahin’in öğrencilerle duygusal buluşmasıSelami Şahin’in öğrencilerle duygusal buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çıplak fotoğrafları var

Çıplak fotoğrafları var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte unutulmayan dizi aşıkları

İşte unutulmayan dizi aşıkları

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.