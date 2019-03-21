Aileler Yarışıyor seti bu hafta yaşlıları ağırladı

Hassasiyeti ile hiçbir özel günü atlamayan Aileler Yarışıyor ekibi bu hafta Yaşlılara Saygı haftası olması sebebiyle Darülaceze’den konuk olarak gelen yaşlıları stüdyoda evde gibi ağırladı. Aileler Yarışıyor seti yaşlı konuklarıyla hem eğlendiler hem de yarıştılar.

Geçtiğimiz gün 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni anmak için stüdyoyu kırmızı beyaz bayraklarla donatan Staff Film, şehitleri anmak için hazırladığı anons ile de büyük bir vefa örneği sergilemişti.

Ufuk Özkan’ın şakaları ile neşeli dakikalar yaşayan misafirler için Ufuk Özkan, “Pazartesi günü Çanakkale Şehitlerimizi anarken çok duygulanmıştım. Bugünkü çekimde de yaşlıların hayatlarına bir nebze de olsa neşe katmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.

