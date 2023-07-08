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  4. Ailesi o sese uyandı! Kanlar içinde... Polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu! Kahreden ihtimal

Ailesi o sese uyandı! Kanlar içinde... Polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu! Kahreden ihtimal

08.07.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde görev yapan 36 yaşındaki Burdurlu polis memuru, silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polis memurunun beylik tabancasıyla kendi yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Korkunç olay, Acıpayam ilçesi Çamlık Bulvarı üzerinde bulunan evde meydana geldi.

AİLESİ SİLAH SESİNE UYANDI! KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan evli ve 3 çocuk sahibi polis memuru Yunus Özmen (36), silah sesine uyanan ailesi tarafından kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Özmen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Özmen’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur’un Gölhisar ilçesine Çeşme Mahallesi’ne götürüldü. Hayatını kaybeden polis memuru, öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

O İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan; ölü olarak bulunan polis memurunun beylik tabancasıyla kendi yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (İHA)

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polis Denizli

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