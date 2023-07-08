Hayatı felç etti! Meteoroloji uyarmıştı: Şiddetli yağmurla... Deniz ve dereler taştı, yollar göle döndü, bazı bölgeler sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'nin bugünkü uyarısında İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için sarı, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu için turuncu uyarı verilmişti. Son hava durumu raporunda ise; Marmara Bölgesi için parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken yağışların doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağının beklendiği belirtilmişti. Meteoroloji'nin dün ve bugün süren uyarılarının ardından Kocaeli ve Sakarya'da meydana gelen şiddetli yağış bazı bölgeleri adeta sular altında bıraktı.

KOCAELİ'DE YOLLAR VE CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Kocaeli'de sabah saatlerinde aralıkla şiddetli yağmur etkili olmaya başladı.

Şehrin birçok yerinde su baskınları yaşanırken, yollar ve caddeler göle döndü.

Deniz ve derelerin taşması neticesinde vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Araçlarda su içinde kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

Yolda kalan bir aracı da bir polis itti. Bazı vatandaşlar ile görevliler, caddelerde bulunan ve tıkanan rögar kapaklarını temizledi.

Çöp konteynerleri de yağmurun şiddetiyle biriken suda adeta yüzdü. Hayatın felç olduğu Kocaeli'de yağmur yağışı devam ediyor.

Ekipler herhangi bir olumsuz duruma karşı çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA'DA BAZI BÖLGELERİ SU BASTI

Uyarıların peş peşe yapıldığı Sakarya’da da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Etkisini sabah saatlerinde kadar sürdüren yağışla birlikte hava sıcaklığı 22 derecelere kadar geriledi.

Şiddetli yağış sebebi ile şehrin bazı bölgelerinde yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce Pazar günü akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışın Sakarya’da devam etmesi beklendiği duyurulurken, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD’ta olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu. (İHA)