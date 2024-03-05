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  4. Ailesiyle Sri Lanka'ya tatile giden İvana Sert o anlarını anlattı: "Timsah ve kanguru eti denedim"

Ailesiyle Sri Lanka'ya tatile giden İvana Sert o anlarını anlattı: "Timsah ve kanguru eti denedim"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 12:49
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Ivana Sert son olarak YouTube'da yayınlanan Stil İkonu yarışmasında jüri koltuğunda oturmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle Sri Lanka'ya tatile giden İvana Sert, oranın kültürüne dair bazı açıklamalarda bulundu.

Ailesiyle Sri Lanka'ya tatile giden İvana Sert o anlarını anlattı: "Timsah ve kanguru eti denedim"

Tarzıyla ve özel hayatıyla çok konuşulan Ivana Sert Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

'Doya Doya Moda'dan sonra ekranlarda göremediğimiz İvan Sert, 2011 Aralık ayında turizmci Sezer Değirmenci ile Maldivler'de evlenmişti.

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Geçtiğimiz haftalarda oğlu Kayon Ateş ve eşi Sezer Değirmenci ile Sri Lanka'ya tatile gitti. O anları ise takipçileriyle paylaştı.

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Unutulmaz deneyimler yaşayan İvana Sert, tatil dönüşü "Sri Lanka harikaydı, inanılmaz bir yer. Doğası ve insanlarının yaşam tarzı beni büyüledi. Yeni destinasyonlar keşfetmek beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

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2.sayfa'nın haberine göre, farklı mutfakları denemekten keyif aldığını dile getiren Sert, "Timsah ve hatta kanguru eti bile denedim. Yeniliklere açığım ve farklı tatları keşfetmek beni heyecanlandırıyor" sözleriyle dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Ivana Sert moda stil
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