Airfryerda yapabileceğiniz, çocukların bayılacağı kolay ve lezzetli patates kroket tarifi

Et yemeklerinden sebzelere hemen hemen her tarif Airfryerlar ile hazırlanabiliyor. Kısa sürede az yağ ile mükemmel sonuca ulaştıran bu cihazlar, bir kez kullandıktan sonra günlük hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olabilir. Kalbimizi her formuyla çalan patates, bazı pişirme şekillerinde yüksek kalorili olduğu için pek tercih edilmiyor. Bu durumda airfryer devreye giriyor! Çıtır çıtır üst kaplaması ve ısırınca ağızda dağılan, baharatlı ve yumuşacık iç püresi ile patates kroket tarifini sadece 10 dakikada hazırlamak mümkün. Artık patates kroket yemek için fastfood zincirlerine gitmenize gerek yok. "Patates kroket nasıl yapılır?" diye merak ediyorsanız bu tarif tam size göre!
Kaç Kişilik: 8 Kişilik
Pişirme Süresi: 10 Dakika
Kalori: 220 Kalori
Üst kaplaması için:
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