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Airfryerda yapabileceğiniz, çocukların bayılacağı kolay ve lezzetli patates kroket tarifi

31.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağında sofralara şenlik katan patatesin pek çok pişirme tekniği bulunuyor. Kroket de son zamanların en popüler lezzetlerinden biri. Bol yağda kızaran patates kroketlere daha sağlıklı ve düşük kalorili bir alternatif var. Dışı çıtır çıtır içi yumuşak patates kroketleri airfryerda yapmayı denediniz mi? "Airfryerda patates kroket nasıl yapılır?" diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Akşam sofralarınızı şenlendirecek bu çıtır kroketleri çok seveceğinize eminiz.

Airfryerda yapabileceğiniz, çocukların bayılacağı kolay ve lezzetli patates kroket tarifi

Et yemeklerinden sebzelere hemen hemen her tarif Airfryerlar ile hazırlanabiliyor. Kısa sürede az yağ ile mükemmel sonuca ulaştıran bu cihazlar, bir kez kullandıktan sonra günlük hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olabilir. Kalbimizi her formuyla çalan patates, bazı pişirme şekillerinde yüksek kalorili olduğu için pek tercih edilmiyor. Bu durumda airfryer devreye giriyor! Çıtır çıtır üst kaplaması ve ısırınca ağızda dağılan, baharatlı ve yumuşacık iç püresi ile patates kroket tarifini sadece 10 dakikada hazırlamak mümkün. Artık patates kroket yemek için fastfood zincirlerine gitmenize gerek yok. "Patates kroket nasıl yapılır?" diye merak ediyorsanız bu tarif tam size göre!

Kaç Kişilik: 8 Kişilik

Pişirme Süresi: 10 Dakika

Kalori: 220 Kalori

MALZEMELER

  • 4 adet büyük patates
  • 1 bardak cheddar peyniri
  • 1 adet yumurta
  • 1/4 bardak parmesan peyniri
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı karabiber
  • Zeytinyağı ya da sprey zeytinyağı

Üst kaplaması için:

  • 1 bardak un
  • 2 adet yumurta
  • 1 bardak ekmek kırıntısı ya da galeta unu

TARİF

  • Patatesleri yıkayıp küp küp doğradıktan sonra bir çimdik tuz ile kaynatın. Kaynadıktan sonra patatesleri bir kaba alın ve çatal yardımı ile ezip kapta soğumaya bırakın.
  • Cheddar peyniri, parmesan peyniri, yumurta ve unu ezdiğiniz patateslere ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra karışıma baharatları ekleyin.
  • Elinize iki yemek kaşığına denk gelecek şekilde hazırladığınız karışımdan alın ve şekil verin. Yuvarlak ya da silindir şeklinde kroketlerinizi hazırlayabilirsiniz.
  • Kroketin üst kaplaması için üç ayrı kap alın. Bu kaplara sıra ile un, çırpılmış yumurta ve ekmek kırıntısını koyun.
  • Şekil verdiğiniz karışımı; sırası ile önce una, sonra yumurtaya, en son ekmek kırıntısına batırın.
  • Kroketlerin üzerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün.
  • Airfryer içine ekstra yağ koymayın.
  • Airfryerı kroketleri yerleştirmeden önce sebze moduna alarak ısıtın.
  • Üst üste gelmeyecek şekilde patates kroketleri yerleştirin.
  • Kroketleri arkalı önlü altın sarısı olana kadar pişirin.
  • Patates kroketler hazır! En sevdiğiniz soslar ile patates kroketleri servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak!

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