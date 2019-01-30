AK Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti’nin Afyonkarahisar belediye başkan adayları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katıldığı program tanıtıldı.

Afyonkarahisar belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantı, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve binlerce partili katıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, kendisi gibi diğer ilçelerde de aday gösterilmeyen belediye başkan adayları olduğunu belirterek, “Aday gösterilen tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah” dedi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek yaptığı konuşmada, “Aldığımız bayrağı bir üst seviyeye çıkarmak için onurluyum, gururluyum. Bugüne kadar getirmiş olduğumuz siyasi harekette hiçbir zaman zikzak yapmadan bugünlere kadar geldik. Bir hesabımız yoktu. Hesabı olanları Cenab-ı Hakk bir bir gösterdi. AK Parti’yi beraber taşıdık. Seçimlerde inşallah aldığımız bayrağı bir üst kademeye AK Parti teşkilatımızın destekleri ile bir üst kademeye çıkarmaya ant içiyoruz. 31 Mart seçimlerinde kazanmama gibi bir şüphemiz yok. İki tane daha aday var, onları da bizi de halkımız biliyor. Ona göre tercihini yapacak” diye konuştu.

“İstanbul Belediye Başkanlığı için temayülde yüzde 67 oy aldım ama olmadı”

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, “Şuanda AK Parti dünyanın en büyük siyasi hareketi. 10 milyonu geçti üye sayısı. Sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamızdaki insanların duası bizlerle, AK Parti’yle. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri o kadar önemli ki, gönül coğrafyamız da bu seçimlere bakıyor. Bu zamana kadar olan seçimlerin en önemlisi bu seçimler. Kapı kapı dolaşıp seçim kazanmaya var mıyız. Fazla zaman kalmadı. Canımızı dişimize takacağız. Şuanda Türkiye’de en çok belediye Afyonkarahisar’da. Dolayısıyla 59 belediye var. Diğer illerde bu kadar belediye yok. Cumhurbaşkanımız bize dedi ki, ‘Afyonkarahisar’dan çok şey bekliyorum.’ 1 Nisan sabahı Cumhurbaşkanımızın karşısına yüzümüz ak bir şekilde çıkacak mıyız? 1999’da rahmetli Başbakanımız Necmettin Erbakan, ’Aday ol’ dedi. Aday olduk ama olmadı. Şükür namazı kılıp devam ettik. 2004’te benim İstanbul Belediye Başkan adayı olmak gibi hayalim var dedim. Cumhurbaşkanımız dedi ki, temayülde ismin çıkarsa olur dedi. Temayülde yüzde 67 çıktı. Ama Cumhurbaşkanımız bana dedi ki, tüm Türkiye’nin su sorununu çözecek adama ihtiyacım var dedi. Dolayısıyla başka bir aday çıktı. Bende şükür namazı kılıp yola devam dedim” diye konuştu.