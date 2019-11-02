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AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 13:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Bunların belediyeciliği bu kadar. Bir şey daha var, bütün yolsuzlukların ana kaynağı bunların belediyelerinde. Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar, o da algı operasyonları"

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimlerde CHP'nin belediyeciliğiyle ilgili, "Bunların belediyeciliği bu kadar. Bir şey daha var, bütün yolsuzlukların ana kaynağı bunların belediyelerinde. Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar, o da algı operasyonları." dedi.

Özhaseki, Afyonkarahisar'da bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 519 ilçenin yaklaşık 300'nün AK Parti'de olduğunu belirtti.

Vatandaşa yakın ve en güzel hizmetlerin Cumhur İttifakı belediyelerinde verildiğini anlatan Özhaseki, insanların gönlünü ve duasını alarak yola devam edeceklerini ifade etti.

Özhaseki, CHP belediyeciliğine ilişkin de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gerçekten hizmet etmezler. Dün, Çankaya tarafındayız, bir cami açılışına gidiyoruz. Yıkıntı, harabe o kadar kötü, pasaklı yerler gördük ki emin olun içim yandı. Cumhurbaşkanımız çok güzel özetliyor; 'çöp, çukur ve çamur'. Bunların belediyeciliği bu kadar. Bir şey daha var, bütün yolsuzlukların ana kaynağı bunların belediyelerinde. Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar, o da algı operasyonları. Siyasi davranış, biçim değiştirerek başka türlü bir hal üzerine devam ediyorlar. Yalan birinci işleri, algı operasyonları bunların zaten ustalık alanları. CHP'nin başındaki insanın ve etrafındakilerinin ne kadar yalan söylediklerine şahidim. Birebir yaşamış birisiyim."

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

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AK Parti Ankara İl Başkanlığı toplantı

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