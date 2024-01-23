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AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte adayların listesi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 23:43 | Son Güncelleme:
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AK Parti'de tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak tanıtım toplantısına çevrildi. Toplantı öncesinde Ankara ilçe belediye başkan adaylarının listesi kulislere sızdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adaylarına İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından tebliğler yapıldı.

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte adayların listesi

AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için mesaisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla birlikte AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanacak. AK Parti'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri de kulislerden sızdı.

Habertürk'te yer alan habere göre, ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören öncesi ise ilçelerdeki adaylara tebliğler yapıldı.

AK Parti’nin Ankara ilçe adayları şöyle belirlendi:

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Eyüp Tekiner

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahraman Kazan: Serhat Oğuz

Keçiören: Zafer Çoktan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Asım Balcı

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Memiş Çelik

Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan

Not: Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut’ta Cumhur İttifakı MHP adayları ile seçime giriyor.

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