AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte adayların listesi

AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için mesaisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla birlikte AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanacak. AK Parti'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri de kulislerden sızdı.
Habertürk'te yer alan habere göre, ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören öncesi ise ilçelerdeki adaylara tebliğler yapıldı.
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Veysel Tiryaki
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Duhan Kalkan
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Eyüp Tekiner
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahraman Kazan: Serhat Oğuz
Keçiören: Zafer Çoktan
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Asım Balcı
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ertuğrul Çetin
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan
Not: Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut’ta Cumhur İttifakı MHP adayları ile seçime giriyor.