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AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik, görevinden istifa etti

21.07.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik, görevinden istifa etti

AK Parti'li Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, "26 Nisan 2019 tarihinden bu güne, onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Çankırı İI Başkanlığı görevimden af talebim Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda uygun görülmüştür. Bu onurlu ve şerefli görevi bana tevdi ederek yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti Çankırı İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi ve bugünden sonra da AK Parti üyesi olarak partimizin ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi. (DHA)


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Çankırı ak parti

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