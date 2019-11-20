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AK Parti'de Habibe Çiftcioğlu Başer istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 07:39 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı olan Habibe Çiftcioğlu Başer partisinden istifa ettiğini açıkladı. Başer aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi AK Parti meclis üyesiydi.

AK Parti'de Habibe Çiftcioğlu Başer istifa etti

AK Parti'de il başkanlarının istifaları devam ederken bir istifa haberi daha geldi. Partinin İstanbul eski il başkan yardımcısı olan Habibe Çiftçioğlu Başer, istifasını sosyal medyadan duyurdu.

Başer, aynı zamanda AK Parti'nin Büyükçekmece Belediyesi meclis üyelerindendi.

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AK PARTİ'DE KİMLER İSTİFA ETTİ?

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Amasya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açıklamalarında sonra istifa etmişti.

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AK PARTİ'DEN 'İSTİFALAR OLACAK' AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir katıldığı canlı yayında partide istifaların olacağını açıklamıştı.

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