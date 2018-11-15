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AK Parti'de istifa! Görevi bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

AK Parti Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik görevinden istifa etti. Çelik basın toplantısı düzenleyip helallik isteyerek görevi bıraktı

AK Parti'de istifa! Görevi bıraktı

Camikebir Mahallesinde bulunan AK Parti ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında, herkesten helallik dileyerek, istifasını açıklayan Çelik, "Bundan sonraki yaşantımda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Milletvekilimiz Kasım Gülpınar’ın yanında olacağımı da ayrıca ve özellikle beyan etmek isterim. Vefanın, ahde vefanın ne olduğunu bilen birisi olarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Şimdiye kadar yaptığımız tüm hizmet ve çalışmalar nedeniyle sizlere hakkımı helal ediyorum, siz de helal edin. Allah’a ısmarladık” dedi.

İlhan Çelik istifa konuşmasından sonra toplantıya katılan herkesle helalleşerek vedalaştı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik

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