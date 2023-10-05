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  4. AK Parti'de kongre hazırlıkları tamamlandı, davet gönderilen partiler belli oldu! Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi detayı...

AK Parti'de kongre hazırlıkları tamamlandı, davet gönderilen partiler belli oldu! Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi detayı...

05.10.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin 7 Ekim Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği 4'üncü Olağanüstü Kongre'nin hazırlıkları tamamlandı. Kongreye davet edilen partiler netleşirken; Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi'yle ilgili detay dikkat çekti.

AK Parti'de kongre hazırlıkları tamamlandı, davet gönderilen partiler belli oldu! Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi detayı...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ve önceki gün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek cumartesi günü gerçekleşecek kongre için yetkililerle çalışma yaptı.

DAVET GÖNDERİLEN PARTİLER BELLİ OLDU

Çalışmaların ardından hazırlıklar tamamladı. Kongreye Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası kuruluş davet edildi.

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O PARTİLERE DAVET GİTMEDİ

TBMM'de vekili bulunan Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi ve Emek Partisi'ne ise davetiye gitmedi. Ayrıca Meclis'te vekili bulunmayan Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi de kongreye davet edilmedi.

40 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Bu arada kongreye yaklaşık 40 bin kişinin katılması bekleniyor. AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' şarkısının bestecisi milletvekili Yücel Arzen de kongre için özel bir gösteri hazırladı. Gösteride Yücel Arzen, sanatçı Azerin ile 'İncitme-İsmailce' eserini seslendirecek.

(DHA)

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