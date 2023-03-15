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AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı!

15.03.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 22 Mart akşamına kadar uzatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Üç günde 3 bini aşan bir başvuru söz konusu. Bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik." ifadelerini kullandı.

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart Çarşamba saat 17.00'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Yavuz, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, genel merkez fuaye salonu ve 81 ilde milletvekilliği aday adaylığı başvurularının devam ettiğini belirtti.

"SÜREYİ UZATMA NEDENİMİZ; YIĞILMALAR NEDENİYLE ZORLANIYORUZ"

Daha önce yaptıkları açıklamalarda başvuru sürecinin yarın sona ereceğini ifade ettiklerini ancak çok fazla müracaat olduğunu vurgulayan Yavuz şunları kaydetti:

"İllerimizden de aday adaylığı başvuru süresinin uzatılması talebi oldu. MYK kararı ile milletvekili aday adaylığı başvuru süresi gelecek hafta çarşamba günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır. Süreyi uzatma nedenimiz; yığılmalar nedeniyle zorlanıyoruz. Daha fazla sayıda gelecek müracaatları da öngörmemiz sebebiyle illerimizde ve burada zorluk yaşanmasın istiyoruz. Bu karara bağlı olarak temayül yoklamasının tarihi de değişti. Teşkilat temayül yoklamamızı 25 Mart Cumartesi günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında yapacağız. Üç günde 3 bini aşan bir başvuru söz konusu. Bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik." (AA)

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Milletvekili ak parti

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