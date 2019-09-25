AK Parti'den flaş IMF açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP ile IMF arasındaki görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

İşte Kurtulmuş'un sözlerinden öne çıkanlar:

IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan bir kuruluş değildir. küresel finans kapitalizminin önemli siyasal kurumlardan birisidir. son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim.Birileri istese de istemese de Türkiye IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmıştır.

"KİMSE IMF İLE GİZLİ GÖRÜŞMELER YAPMASIN"



Türkiye'deki bazı sıra dışı muhalif hareketlere de bu rahatsızlıktan dolayı destek verildiğini hep beraber izliyoruz. Türkiye IMF programlarına muhtaç kalmayacaktır. Kimse IMF ile gizli görüşmeler yapılmasın.

