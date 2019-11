AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Şu anda satın alma paritesi bakımından dünyanın 13. ülkesiyiz, Allah ömür verirse hep beraber göreceğiz, birkaç sene içerisinde Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak ve her anlamda dünyada rekabet edebilen büyük bir ekonomi oluşturacağız." dedi.

- "Türkiye ekonomik olarak da güçlü olacak"

"Milli hedeflerimizde bir ve beraber olmak üzere aynı zamanda ülkemizin ekonomik şartlarını da daha ileriye götüreceğiz." diyen Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Güçlü olmanın ne demek olduğunu yine son operasyonda gördük. Eğer Türkiye ele güne muhtaç olursa böylesine önemli operasyonlar yapamaz. Şimdi Türkiye ekonomik olarak da güçlü olacak. Daha da ileriye gideceğiz, daha da güçleneceğiz. Bu millet dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olacak. Şu an da satın alma paritesi bakımından dünyanın 13. ülkesiyiz, Allah ömür verirse hep beraber göreceğiz, birkaç sene içerisinde Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak ve her anlamda dünyada rekabet edebilen büyük bir ekonomi oluşturacağız. Bu yolda yürüyoruz. Ekonomik olarak güçlenmenin önemli adımlarından birisi de şehirlerimizin güçlenmesidir. Güçlü Türkiye güçlü bir ekonomiyle, güçlü bir siyasetle her alanda güçlü olan Türkiye ile olur. Güçlü Türkiye'nin adımlarını ise ancak güçlü şehirler vasıtasıyla atılır."