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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Sinop'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

Kurtulmuş, iş adamlarıyla bir araya geldiği kentte valiliği de ziyaret etti

SİNOP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sinop'taki temasları kapsamında Boyabat ilçesinde iş adamlarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda iş adamlarının talep ve sorunlarını dinleyen Kurtulmuş, hükümet olarak iş dünyasına verdikleri desteklere değindi.

İş adamlarının Türkiye'nin güçlü ekonomisine güvenmesi gerektiğine işaret eden Numan Kurtulmuş, ülke olarak bütün engellemelere rağmen büyümeye devam edeceklerini vurguladı.

Buradaki programının ardından kent merkezine geçen Kurtulmuş, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti.

Numan Kurtulmuş, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, şehir hakkında Vali Köksal Şakalar'dan bilgi aldı.

Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde de bulunan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü için vatandaşlardan destek istedi.

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Anahtar Kelimeler:
iş adamları Numan Kurtulmuş Sinop Valiliği

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