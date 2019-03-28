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AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp sert çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 09:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ortalıkta dolaşan dedikodulara sert bir açıklamayla tepki gösterdi.Hakan Kayaalp; kendilerinin ismini kullanarak Cumhur İttifakı dışındaki başka adaylara ve partilere oy istenildiğine ilişkin iddialara yanıt vererek, “Bizim adımızı kullanarak Cumhur İttifakı dışındaki isimlere ve partilere oy isteyenler namussuzdur, şerefsizdir ve bizden değildir.

AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp sert çıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ortalıkta dolaşan dedikodulara sert bir açıklamayla tepki gösterdi.
Hakan Kayaalp; kendilerinin ismini kullanarak Cumhur İttifakı dışındaki başka adaylara ve partilere oy istenildiğine ilişkin iddialara yanıt vererek, “Bizim adımızı kullanarak Cumhur İttifakı dışındaki isimlere ve partilere oy isteyenler namussuzdur, şerefsizdir ve bizden değildir. Biz hiçbir zaman davamıza ve liderlerimizin kurduğu Cumhur İttifakı’na ihanet etmedik, etmeyiz. Büyükşehirde Yücel Yılmaz başkanımızın, Ayvalık’ta da Dr. Nazmi Başaran başkanımızın, adaylıklarının açıklandığı ilk günde olduğu gibi bugün de ve sonuna kadar arkasındayız. Cumhur İttifakı liderlerimizin dediği gibi, pazara kadar değil mezara kadar olan bir birlikteliktir. Bu böyle bilinsin” açıklamasında bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp sert çıktı

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