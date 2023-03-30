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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Muharrem İnce açıklaması: Bizi olumsuz etkilemiyor

30.03.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Kabaktepe, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alacağımızı görüyoruz. Seçim ikinci tura kalmaz." ifadelerini kullandı. Kabaktepe ayrıca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Muharrem İnce açıklaması: Bizi olumsuz etkilemiyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk'te Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kabaktepe, 14 Mayıs 2023 seçimlerine ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilişkin olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları:

  • Cumhur İttifakı'mızın genişlemesi açısından önemli adımlardan birisiydi Yeniden Refah Partisi'nin ittifakımıza katılması.

  • Görüşmeler ve müzakerelerde herkesin konuşacağı, cümleleri, konumları, meseleleri vardır. YRP ile yapılan müzakereler farklı aşamaya gelmişti, ikinci görüşmede tamamlamış oldu.

  • Türkiye'yi, bu toprağı merkeze alan Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak kapının açık olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı'nın ortak paydada tavır sergileyen tüm partilerimizle gerçekleştirilebilecek bir zeminden bahsediyoruz.

"SAYIN ERDOĞAN'IN BİRİNCİ TURDA KAZANACAĞINI GÖRÜYORUZ"

  • Cumhurbaşkanımızın bu görüşmelerde ortaya koyduğu çerçeveler içerisinde hareket edecek her türlü partiye özen gösteriyor.

  • Yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alacağımızı görüyoruz yaptığımız çalışmalardan. Seçim ikinci tura kalmaz.

  • Gezi olaylarında Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine atılan sloganlar vardı. Bazı muhafazakarlar da o dönemde farklı duruş sergilemişlerdi. Düşüncelerin aslında genetik kodları var. Çok değişmiyor. Bazen nerede olduklarını unutuyorlar. Karşıtlığa karşı atılan sloganlarda sizin oturduğunuz yer neresi? Her açıdan doğru bulmadığımız bir tercihtir.

  • Türkiye'de laiklik sorunu yok. CHP'nin aktörleri '4-6 yaş grubu Kuran kursları kapatılmalı, çağ dışıdır'. Bir başka aktör 'Ayasofya ve hatta Sultanahmet'in müze olması lazım' diyor.

  • AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tüm Türkiye'de olduğu gibi sahada. Biz vatandaşımızla konuşurken sadece kendi ittifak bileşenlerimizin değil her partili vatandaşlarımızla karşı karşıya geliyoruz. Üç temel şey konuşuyoruz. 20 yıldır yapıp ettiklerimizi konuşuyoruz. Bugün yaşadığımız ortamlar, pandemi, deprem, yangın, sel üst üste geldi. AK Parti olarak bunları nasıl yönetiyoruz ve nasıl yöneteceğiz. Türkiye'nin geleceğine dair neler yapacağımızı anlatıyoruz.

  • Kızılelma diyerek hedefinizi sürekli ileriye taşımanız lazım. Yapılan araştırmalarda şunu görüyoruz; deprem sürecinde özellikle başta barınma ihtiyacı, kalıcı konutların yapılması, istihdam ve iş yerleriyle ilgili Cumhurbaşkanımıza yüzde 70 bir güven var.

"BAZI BAKANLARIMIZ İSTANBUL'DAN ADAY OLACAK"

  • Cumhurbaşkanımız grup toplantısında ifade ettiler. Bakanlarımızın aday olacaklarını ifade ettiler. Milletvekili adaylarımızla ilgili bir değişim sürecinden bahsettiler. Tabii bu genel merkezimizin planladığı bir süreç olacak.

  • Türkiye'de hem partimizi, milletimizi, 28. dönem TBMM milletvekili seçimlerinde en güzel listeyle çıkacağımızı söylüyoruz.

  • Hem bakanlarımızın adaylığı, hem kabine hem milletvekilliği adaylığı noktasında değişim ve yeni yüzlerin çıkacağını ifade etti sayın Cumhurbaşkanımız. Bakanlarımız İstanbul'a gelecek aday olmak için ama hangisinin geleceğini bilmiyoruz. Kesinleşen bir şey olmadığı için.

  • Bugün itibarıyla İstanbul'da hangi bakanımızın hangi bölgeden aday olacağına dair net bir durum yok. Bu seçimde birtakım simülasyonlar hazırlıyoruz.

  • Cumhur İttifakı Meclis'in hakimi olacak. Bu seçimde İstanbul'da 45-50 arası milletvekili alacağımızı düşünüyoruz.

  • Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı oy anlamında bizi olumsuz etkilemiyor.
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Muharrem İnce Osman Nuri Kabaktepe

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