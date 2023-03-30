AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Muharrem İnce açıklaması: Bizi olumsuz etkilemiyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk'te Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kabaktepe, 14 Mayıs 2023 seçimlerine ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilişkin olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları:



Görüşmeler ve müzakerelerde herkesin konuşacağı, cümleleri, konumları, meseleleri vardır. YRP ile yapılan müzakereler farklı aşamaya gelmişti, ikinci görüşmede tamamlamış oldu.

Cumhurbaşkanımızın bu görüşmelerde ortaya koyduğu çerçeveler içerisinde hareket edecek her türlü partiye özen gösteriyor.

Yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alacağımızı görüyoruz yaptığımız çalışmalardan. Seçim ikinci tura kalmaz.

Gezi olaylarında Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine atılan sloganlar vardı. Bazı muhafazakarlar da o dönemde farklı duruş sergilemişlerdi. Düşüncelerin aslında genetik kodları var. Çok değişmiyor. Bazen nerede olduklarını unutuyorlar. Karşıtlığa karşı atılan sloganlarda sizin oturduğunuz yer neresi? Her açıdan doğru bulmadığımız bir tercihtir.

Türkiye'de laiklik sorunu yok. CHP'nin aktörleri '4-6 yaş grubu Kuran kursları kapatılmalı, çağ dışıdır'. Bir başka aktör 'Ayasofya ve hatta Sultanahmet'in müze olması lazım' diyor.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tüm Türkiye'de olduğu gibi sahada. Biz vatandaşımızla konuşurken sadece kendi ittifak bileşenlerimizin değil her partili vatandaşlarımızla karşı karşıya geliyoruz. Üç temel şey konuşuyoruz. 20 yıldır yapıp ettiklerimizi konuşuyoruz. Bugün yaşadığımız ortamlar, pandemi, deprem, yangın, sel üst üste geldi. AK Parti olarak bunları nasıl yönetiyoruz ve nasıl yöneteceğiz. Türkiye'nin geleceğine dair neler yapacağımızı anlatıyoruz.

Kızılelma diyerek hedefinizi sürekli ileriye taşımanız lazım. Yapılan araştırmalarda şunu görüyoruz; deprem sürecinde özellikle başta barınma ihtiyacı, kalıcı konutların yapılması, istihdam ve iş yerleriyle ilgili Cumhurbaşkanımıza yüzde 70 bir güven var.