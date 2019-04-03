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AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

Yalova Belediye Başkanlığı seçimleri için AK Parti’nin yaptığı itiraz üzerine 61 sandıktaki oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım neticesinde CHP’li Vefa Salman’ın seçimi 332 oy farkla kazandığı netleşti.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçim sonrasında millet ittifakının adayı CHP’li Vefa Salman aldığı 28 bin 796 oyla seçimi kazanmıştı. Cumhur ittifakının adayı AK Partili Yusuf Ziya Öztabak ise 28 Bin 183 oy aldı. Ardından AK Parti tutanaklarda maddi hata yapıldığı gerekçesi ile 61 sandıkta oyların yeniden sayılması istemiyle İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. Bu talebi değerlendiren İlçe Seçim Kurulu 7 sandıktaki oyların tümünün yeniden, 54 sandıkta ise geçersiz oyların sayılmasına karar verdi. Yaklaşık 25 saattir devam eden oy sayım işlemi tamamlandı. İlçe Seçim Kurulu CHP’li Vefa Salman’ın Yalova Belediye Başkanlığı’nın 332 oy farkla kazandığını açıkladı.

YALOVA

'SEÇİM KAZANMAKTAN YORULDUM'

Sonucun açıklanmasından dakikalar önce bir açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise, “Yalova merkezin seçimi bitti. 2014 yılında da seçime itiraz ettiler. İlçe Seçim Kuruluna itiraz ettiler olmadı. İl Seçim Kuruluna itiraz ettiler olmadı. Ben bunları yenmekten yoruldum. Çoklu seçim kazanmaktan yoruldum. Yenilen güreşçi güreşe doymazmış. Bunlar da doymuyorlar” dedi.
Öte yandan Vefa Salman’ı desteklemek için adliyeye gelen çok sayıda vatandaş da adliye parmaklıkları arkasında Salman’dan bilgiler aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Belediye Başkanlığı ak parti CHP Vefa Salman

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