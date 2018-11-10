AK Parti'li belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

14 Ekim 2018 tarihinde Kırıkkale Yeni Mahallede TOKİ konutları mevkisinde aracının içinde kazara silahını birden ateş alması sonucu ağır yaralanan Metin Sungur (24), Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Gece saatlerinde Metin Sungur hayatını kaybetti.
(İHA)
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