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AK Parti Milletvekili Nilgün Ök trafik kazası geçirdi

04.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Afyonkarahisar’da trafik kazası geçirdi. Vekil Ök, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Milletvekili Nilgün Ök trafik kazası geçirdi

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün bulunduğu ve şoförünün kullandığı otomobil, Denizli yolunda kaza yaptı. Kazanın ardından Ök, 112 Acil servis ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selcen Hıdıroğlu ve Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ök’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ök’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHA

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trafik kazası Milletvekili Nilgün Ök ak parti
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