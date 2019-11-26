Ankara'nın Evren ilçesinin ismi değişiyor

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, düzenlemeyi değerlendirdi.

Evren ismiyle anılan Çıkınağıl'ın, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğunu belirten Şahin, Çıkınağıl'ın 1963'te Şereflikoçhisar'a bağlı bir belediye olduğunu ve 1982'de "Evren" adını aldığını hatırlattı.

Çıkınağıl'ın, 1990'da çıkarılan 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanunla Ankara'ya bağlı ilçe statüsü kazandığını belirten Şahin, "12 Eylül 1980 darbesi sonrası birçok cadde, mahalle, sokak ve okula darbenin mimarı Kenan Evren'in ismi verildiği gibi Çıkınağıl'ın ismi de aynı şekilde Evren olarak değiştirilmiştir. Her ne kadar uzun süredir resmi olarak Evren ismiyle anılıyor olsa da bu ilçede yaşayan vatandaşlarımız arasında 'Çıkınağıl' ismi halen çok yaygın bir biçimde kullanılıyor." diye konuştu.

Şahin, 12 Eylül darbesi ile millet iradesine ipotek konularak TBMM'nin lağvedildiğini, Anayasanın uygulamadan kaldırıldığını, siyasi partilerin kapatıldığını ve ülkeyi 1983'e kadar Kenan Evren ve cuntacı komutanlardan oluşan bir heyetin yönettiğini anımsattı.