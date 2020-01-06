AK Parti MYK toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki, AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131 1,5 saat s\u00fcrd\u00fc.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00dcnl\u00fc modelden \u015fok itiraf: 10 y\u0131l \u00f6nce...Mehmet Akif Ersoy, \u0130zmir\u2019de Bakan Pakdemirli\u2019nin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programla an\u0131ld\u0131Kosova\u2019da 3 ay\u0131n ard\u0131ndan h\u00fck\u00fcmet kurma s\u00fcreci ba\u015flad\u0131