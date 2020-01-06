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  4. AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1,5 saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK ) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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