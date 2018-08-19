AK Parti MYK'de devir teslim

AK Parti'de Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Erkan Kandemir, görevi Mustafa Ataş'tan; Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ali İhsan Yavuz, görevi Ahmet Sorgun'dan devraldı.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi sonrası belirlenen yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin devir teslim töreni, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Kandemir, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Ataş'ın ardından böyle bir göreve getirilmenin kendisi için onur olduğunu söyledi.

Kurumsal bir siyasi hareket olan AK Parti'nin özünde teşkilatçılığın bulunduğunu dile getiren Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu, teşkilatçılığı ondan öğrendiklerini ifade etti.

Kandemir, "Bizde anlayış, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, hakimlik değil, hadimlik, kademeler arttıkça hademe olmak, mücadele etmek, hizmet etmek, gayret etmek. Bu vazifeyle daha çok hizmet edeceğini biliyor olmak, bizim temel teşkilatçılık şiarımız." dedi.