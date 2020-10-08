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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, son derece yakışıksız bir beyanat verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2020 16:18 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, son derece yakışıksız bir beyanat verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi.

Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır.

Kılıçdaroğlu, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ve Libya’da Türkiye’nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu. Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur.

Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın."


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