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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye çok sert 'Ayasofya' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2020 11:47 | Son Güncelleme

AK Partili Ömer Çelik, CHP'nin Ayasofya kararı sonrası yaptığı, "Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı." açıklamasına tepki göstererek 'Utanç verici' olarak niteledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye çok sert 'Ayasofya' tepkisi

Danıştay kararıyla müze statüsünden çıkarılan Ayasofya'nın yankıları sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin konuyla ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

Ayasofya’nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP’den geldi... CHP: “Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı.”

Ayasofya Camii kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler içinde, bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı.

Bu açıklamayı yapan zihniyet “Ayasofya Camii açılmasın” diyemediği için bu beceriksiz ve utanç verici takiyye cümlesini kurmuş.

Türk siyasi hayatı için açıklayıcı bir şifredir: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.

Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.

Diktatörlük ve ikiyüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız. “Ayasofya açılmasın” diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle “yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukunu yıktınız” diyor.

Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nerden geleceğini daha erken görelim. Bu hastalıklı zihniyet Ayasofya Camii’nin açılmasını Hristiyan vatandaşlarımıza karşı bir tutum gibi sunmuş. Bu ahlak dışı bir provokasyondur.

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