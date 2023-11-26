AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı: İBB Başkanlığı için 6 partili başvurdu! "Aday belirleme sürecinde ölçüt teşkilat mensupları"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen temayül yoklamasına başkanlık etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, bugün Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen temayül yoklamasını yapma amaçlarının, teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adayların belirlenmesi sürecinde bu görüş ve önerilerden istifade etmek olduğunu söyledi.

Tespit edilen eğilimlerin partinin karar alma sürecinde yol gösterici olacağını aktaran Şahin, son birkaç seçimdir temayül yoklamalarının elektronik ortamda gerçekleştirildiğine işaret etti.

Şahin, böylece çevreci bir uygulamaya imza atarak hem kağıttan hem de zamandan tasarruf ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul'umuzda yaklaşık 9 bin teşkilat üyemiz burada oylarını kullanacaklar ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçiminde yarışa girecek olan 39 ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayımızın tespitinde bizlere yol gösterecekler. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler. Genel Merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz ve hassas bir çalışmayı yürütüyoruz."

Şahin, 31 Mart gecesinin AK Parti ve Cumhur İttifakı için en görkemli seçim zaferine imza atacakları gece olacağını dile getirerek, bu anlamda her kademesiyle çok dikkatli bir süreci, çok disiplinli bir çalışmayı yürüttüklerini kaydetti.

Geçen mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerinde aday adaylığına başvuranların depremin yaralarının sarılması için AFAD'a bağış yaptıklarını hatırlatan Şahin, "Yerel seçimlere müracaat sürecinde de partimize aidat yerine Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere, onların ihtiyaçlarını gidermek üzere ve onlarla dayanışma duygumuzu ifade etmek üzere aday adaylarımızdan AFAD'a bağış aldık ve halen devam etmekte olan belediye meclis üyesi aday adaylarımızdan da bu bağışı almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, sorunsuz bir şekilde devam eden temayül yoklamasının, adayların tespitindeki parametrelerden biri olduğunu ifade etti.

Anketler yapılıp mevcut belediye başkanlarının performanslarının değerlendirildiğini aktaran Şahin, "O şehrin, ilçenin ileri gelenleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıyor. Onların da eğilimi oluyor. Bunların hepsi birleştirilerek bir sonuca ulaşılıyor. Bunların hiçbiri başlı başına belirleyici olmadığı için bu sonuçlar Genel Merkezimizin çalışma ekibinde oluyor. Kamuoyuyla paylaşılmıyor." diye konuştu.

ANKARA TEŞKİLATINDA TEMAYÜL YOKLAMASI

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ise, Ankara'da Sincan Kongre ve Fuar Alanı'ndaki temayül yoklamasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilat mensuplarının görüşlerinin aday belirleme sürecinde ölçüt olduğunu vurguladı.

Teşkilat temayül yoklamasının tüm illerde saat 10.00'da başladığını ve 16.00'da sona ereceğini, yoklamanın bilgisayar bulunan kabinlerde dijital yapıldığını bildiren Yavuz, "Saat 16.00'da bilgisayarları kapatır kapatmaz bütün sonuçlar, değerlendirmeleriyle sistemde toplanmış olacak. Cumhurbaşkanı'mız 16.00'dan sonra dilediği anda sonuçları görecek ve ihtiyaç olması durumunda da değerlendirmeye tabii tutacak." dedi.

Ankara'da 5 bini aşkın, Türkiye genelinde ise yaklaşık 150 bin kişinin oy kullanacağını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Biz teşkilat temayül yoklaması yaparken CHP ise temayül mü, ön seçim mi, yoksa başka bir anket formu mu yapayım diye düşünüyor. Daha seçim takvimi açıklanmadı. Biz çok erken bir vakitteyiz şu anda. Teşkilat temayül yoklamasını alalım, o bir ölçüt. Bir yandan da anket çalışmalarımızı yapalım, onlar da kriter, ölçüt. Başka çalışmalar da yapalım, sürece hızlı hazırlanalım diye hızlı başladık."

AK Parti'nin elektronik teşkilat temayül yoklamasının diğer partilere ilham vermesini istediklerini dile getiren Yavuz, "Arzu eden olursa biz de her türlü lojistik desteği sağlarız. Yeter ki en güzel şekilde teşkilat mensuplarının ve diğer oy kullanacak herkesin görüşü iyi bir şekilde alınsın." ifadesini kullandı.

Yavuz, aday olmak isteyen memurların istifası için son günün 1 Aralık olarak belirlendiğini hatırlatarak, şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısının 8 bini aştığını dile getirdi.

"TEMAYÜLDE OY KULLANACAKLARA BİR LİSTE VERMEDİK"

Yavuz, "Temayül yoklamasından sonra adayların ilan edileceği son tarih var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Süreç devam ettiği için müracaat eden aday adaylarının ilanı diye bir şey yok, genel rakamları veriyoruz. Aksi takdirde dinamik bir süreç, daha istifa edip 'Ben de buradayım diyecek' olanlar olacak elbette. O süreçleri bekliyoruz. Devamında da istifa mecburiyeti olmayanların değerlendirilebileceği tabloyla karşı karşıyayız.

O yüzden biz temayülde oy kullanacaklara bir liste vermedik. Hiçbir listeyle sınırlı kalmayın, müracaat etsin etmesin belediyesi bizden olmayan yerde, içinizden geçen herhangi 3 kişiyi, belediyesi bizden olan yerde de mevcut belediye başkanını değerlendirin ve içinizden gelen herhangi 2 kişiyi tercih sıralamasını da dikkate alarak yazın, dedik."

Aday tespiti için komisyon çalışmalarının hangi tarihte başlayacağı sorusu üzerine komisyonun henüz toplanmadığını ancak partinin ilgili birimlerinin hummalı şekilde çalıştığını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, 'Kararı veren komisyon oluşturuldu, buyurun' dediğinde biz de bütün hazırlıklarımızla o masada yerimizi alacağız. Cumhurbaşkanı'mızın başkanlık yaptığı o komisyon da kararını verecek. O tam ne zaman başlar bilmem ama henüz başlamadı."

(AA)





