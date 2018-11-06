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AK Parti ve CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Öne çıkan isimler

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 07:00 | Son Güncelleme

Mart 2019'daki yerel seçimler yaklaşırken partilerin aday belirleme süreci devam ediyor. Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıklamasıyla yarışın yarışın daha bir farklı geçeceği İzmir'de CHP ve AK Parti'den kimin aday olacağı merak ediliyor. AK Parti'de sürpriz iki isim öne çıkarken, CHP'de ise pek çok aday adayı var. İşte adaylık için adı geçen o isimler...

AK Parti ve CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Öne çıkan isimler

Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. Sipahi, AK Parti'de İzmir Büyükşehir Belediyesi için öne Hamza Dağ ve Atilla Kaya isimlerinin öne çıktığını söylerken, CHP'de ise pek çok aday adayının olduğunu yazdı.

Deniz Sipahi, "Özhaseki'nin İzmir yorumu üzerine" başlığıyla yayımlanan yazısında"İzmir için çok konuşulan isimleri yazdım ve yazımın sonunda 'Varsa bir başka bilen ya da ilavesi olan mesajları bekliyorum' dedim" ifadesini kullandı.

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK?

"Listeyi güncelledim. CHP'de şu isimler kulislerde konuşuluyor. Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan, Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır, Hüseyin Mutlu Akpınar, Mehmet Ali Susam, Hasan Karabağ, Mehmet Ali Çalkaya. Şimdi bir isim daha ekliyorum. Alaattin Yüksel. Yüksel'in il başkanlığı, milletvekilliği yaptığını, CHP Genel Başkan Yardımcılığı tecrübesi olduğunu, teşkilatları iyi tanıdığını ve toparlayıcı bir isim olduğunu söylüyorlar" diyen Sipahi, şöyle devam etti:

AK Parti'ye gelince… Daha önce yazdığım isimler şöyleydi. Mahmut Özgener, Nükhet Hotar, Necdet Budak, Selim Gökdemir, Süleyman Soylu ve Aydın Şengül… Özgener'in ismi uzun bir süredir listenin en başında gözüküyor. Ancak kendisinin daha yeni İzmir Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilmiş olması ve göreve gelirken iddialı projelerle gelmesi ve bunları yarım bırakmak istemediği konuşuluyor.

AK PARTİ'DE İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

Son günlerde konuşulan iki önemli isim de Hamza Dağ ve Atilla Kaya… Her iki ismin de milletvekilliği dönemlerinde gösterdikleri performans ve teşkilatlar üzerinde hakimiyetleri Dağ ve Atilla isimlerini öne çıkarıyor.

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