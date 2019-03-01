AK Parti'de devir teslim

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nurettin Canikli, görevi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına seçilen AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'dan devraldı. Canikli, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Elvan'a teşekkürlerini iletti. AK Parti Grup Başkanvekilliği döneminde Elvan'ın da Plan ve Bütçe Komisyonunun "efsane" başkanlarından biri olduğunu hatırlatan Canikli, "Çok mükemmel uyumlu bir çalışma söz konusuydu ve mali kanunlar ya da mali boyutu olan bütün yasal düzenlemelerin çok büyük bir bölümü o dönemde hayata geçirildi ve kanunlaştırıldı. Sadece uyum değil onun da ötesinde olaya vukufiyet, çok hızlı bir şekilde derinlemesine analiz edebilme, olaylara hakim olabilme son derece önemli. O dönemde bu çalışma gerçekleşti." diye konuştu. Elvan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak çok büyük bir değer ortaya koyduğunu vurgulayan Canikli, "Meclis çalışmalarında, yasama faaliyetlerinde bütün yük Plan Bütçe Komisyonundadır. Bu yönüyle bakanım tekrar geçmişte olduğu gibi o efsane dönemine dönmüş olacak. Elbette birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kabinede de uzun süre Lütfi Elvan ile çalıştıklarını anımsatan Canikli, şöyle konuştu: "Tabii kritik bir süreç hepimiz biliyoruz, özellikle ekonomik gelişmeler açısından ve çok hassas ve doğrudan özellikle üretimi ve reel sektörü ilgilendiren ve motive edecek çalışmaların, kararların hızlandırılması son derece önemli. Onunla ilgili gereken bütün çalışmaları, ekonomi yönetimimiz en ayrıntılı ve etkili şekilde hayata geçiriyor ama her zaman iyiyi bulmak, en doğrusunu bulmak, en az maliyetle politikaları devreye sokmak hepimizin görevi, bu amaçla hareket ediyoruz. Burada önümüzdeki dönem özellikle reel sektörü destekleyici ve buna bağlı olarak da ülkenin istihdam potansiyelini ve kapasitesini genişletici, Türkiye'nin döviz ihtiyacını ve döviz açığını ortadan kaldırıcı ve kısa sürede sonuç alıcı etkili politikaları hayata geçirmemiz gerekiyor. Şu anda onlar yoğun bir şekilde yürütülüyor ama bu kesintisiz bir olay, sürekli en iyisini ilave ederek yolumuza devam etmemiz gerekiyor." Bu kapsamda ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini vurgulayan Canikli, millete hizmet etmek, ülke ekonomisini güçlendirmek ve gelir dağılımını daha adil hale getirmek amacında olduklarını belirtti.

AK Parti kadroları göreve geldiğinden bu yana gelir dağılımında çok ciddi iyileşmeler olduğunu anlatan Canikli, şöyle devam etti: "Bu pek konuşulmaz, bilinmez ama rakamlar bunu çok açık bir şekilde ifade eder. Türkiye, son 16-17 yılda 3,5 kat büyürken aynı zamanda gelir dağılımının adaletsizliğinde de de çok ciddi bir iyileşme meydana gelmiştir ama istediğimiz noktada mıdır? Hayır, değildir. Fakat toplumsal büyük olayların dönüştürülmesi kolay değil, zaman alıyor. Bu politikamız devam edecek. Sosyal devlet ilkesinin gereği olan bütün uygulamaları en iyi şekilde son 17 yıldan beri somut olarak hayata geçirebilmiş bir iktidar söz konusu. Bu politikaları geliştirerek devam ettireceğiz." Doğal olarak gelir seviyesi yükseldikçe, buna bağlı olarak insanların beklentilerinin de yükseldiğini ve bunun normal karşılanması gerektiğini anlatan Canikli, görevlerinin vatandaşın beklentilerini bir veri kabul ederek onları hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapmak olduğunu kaydetti. Canikli, Bakan Elvan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bir ekip olarak çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.