AK Parti’den aday gösterilmeyen Başkan Şahin

31 Mart seçimleri için aday gösterilmeyen Bilecik’in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, liderleri Recep Tayyip Erdoğan yolunda verilecek yeni görevlerde Osmaneli ve Bilecik’e hizmet vermeye devam etmenin en doğrusu olduğunu belirterek, "Ben rüyalarıma giren ve ’yeter’ diyen rahmetli oğlum Oktay Şahin’i dinliyorum, onun hatırına, toplumda yeni acılar istemiyorum" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinden partisi olan AK Parti’den tekrar aday gösterilmemişti. Şahin’e destek için ilçe halkı belediye önünde toplanarak kendisine destek sloganları atmış, ilçe siyasetinde belediye başkanının başka bir partiden adan olacağı iddiaları gündeme gelmişti.

"Verilecek yeni görevlerde Osmaneli’ne, Bilecik’e hizmet vermeye devam etmek en doğrusu"

Bu iddialar üzerine Başkan Şahin, Osmaneli Belediye Başkanlığına ait sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Çok bereketli geçen bu dönemi 31 Mart tarihinde tamamlayarak her zaman halkımızın gönlünde kalmak, iz bırakmak ve hoş bir seda ile anılmak en büyük dileğim. Şu yaşadığımız iki ölüm olayı ve kaybettiğimiz iki güzel insanı düşündükçe 31 Mart’ı sabırsızlıkla bekliyorum. Osmaneli’nin bir değeri olarak kalmak ve üç dönemdir devam eden yükselişi yeni seçilecek kardeşlerimizle sürdürmek ve onlara her türlü desteği vermek çok daha güzel bir davranış olacak. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yolunda verilecek yeni görevlerde Osmaneli’ne, Bilecik’e hizmet vermeye devam etmek en doğrusu" dedi.