AK Parti’den batılı ülkelerin soykırım ve sömürge tarihleri çalışması

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “24 Nisan’da bir takım algı operasyonları ile batılı ülkelerin kendi tarihlerinde olan soykırımlardan dolayı Türkiye’ye de bir soykırım etiketi yapıştırma çabaları var” dedi.

24 Nisan 1915’in sözde yıl dönümü öncesinde bir hazırlık yapan AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, “Batı Ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi” başlıklı bir dosya hazırladı. Hazırlanan dosyayı gazetecilere tanıtan İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Bizim batı ile ilgili yaptığımız çalışma, Amerika’da dahil, kendi tarihleri hakkında yaşananları gün ışığına çıkartmak. Biraz da onlara ayna tutmak gerekir diye hazırladığımız bir çalışma” diye konuştu.

“Dünyada tarihi en temiz olan büyük imparatorluklarından birisi”

24 Nisan’ın sözde yıl dönümünde batılı bazı ülkelerin Türkiye ile ilgili algı operasyonları yürüteceklerini kaydeden Leyla Şahin Usta, “24 Nisan’da bir takım algı operasyonları ile batılı ülkelerin kendi tarihlerinde olan soykırımlardan dolayı Türkiye’ye de bir soykırım etiketi yapıştırma çabaları var. Olmayanları sözde gerçek gibi göstermeye çalışmaları, siyasetçilerin aşırı ırkçı söylemleri, Müslüman ve İslam düşmanlığı ile birlikte körükledikleri bir dilin eseri bunların hepsi” şeklinde konuştu.

Osmanlı’nın hiçbir zaman sömürgeci olmadığını, girdiği topraklarda insanların canlarını, mallarını, dinlerini ve ırklarını güvence altına aldığını söyleyen Usta, “Bu sayede imparatorluğunu 600 yıl boyunca sürdürmüş, dünyada tarihi en temiz olan büyük imparatorluklarından birisi olan bir medeniyete sahibiz. Biz inancımız gereği ırkçılığı tamamen ayaklarımızın altına almış bir milletiz. Bugün de bunu yapıyoruz. Bize sığınan mültecilerin dinlerine, dillerine, ırklarına bakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal ve görsel medya üzerinden algı çalışmaları yürütüldüğünü belirten Usta, “Onların parlamentolarında sözde Ermeni soykırımını kabul etmeleri ile dünyaya soykırım olduğunu kabul ettirmeleri mümkün değil. Bunun yalan olduğunu kendileri de biliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu ülkelerden oluşan bir mahkeme. Verecekleri kararların ne derece sağlıklı ve hukuktan yana olacağı noktasında bir güvensizliğimiz var. Bu ülkelerin kendi hakimleri ile birlikte yapacağı çalışmalarla oradan nasıl bir karar çıkabilir, ben güvenmiyorum açıkçası” dedi.