AK Parti’den, Karaman’daki seçim sonuçlarına itiraz

Karaman’da AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 341 sandığın tamamı için itirazda bulunuldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, MHP’nin adayı Savaş Kalaycı, yapılan seçimi yüzde 39,57 oy oranıyla kazandı. Pazar günü gerçekleştirilen ve 93 bin 339 seçmenin oy kullandığı Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde; 90 bin 701 oy geçerli, 2 bin 638 oy da geçersiz sayıldı. MHP’nin adayı Savaş Kalaycı, 35 bin 893 oy alarak, yüzde 39,57, AK Parti’li aday Mahmut Sami Şahin ise yüzde 38,41 oranla 34 bin 842 oy aldı. 1051 oy farkıyla MHP’li Kalaycı, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığına seçildi. AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanlığı, bugün öğleden sonra oy kullanılan 341 sandığın tamamı için itirazda bulunulduğu öğrenildi.



