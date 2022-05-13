AK Parti'li Aydemir: "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yabancı dilde isim kullanarak kendisini tanıtan iş yerlerine ilave vergi uygulanması gerektiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 13 Mayıs'ın, Türk Dil Bayramı olarak kutlandığını anımsattı.

Türkçe kelimelerin kullanılmasının önemine dikkati çeken Aydemir, yabancı kelimelere dönük istila edici bir halin söz konusu olduğunu ve buna tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Aydemir, belediyelerden de bu konuda bir talepleri olduğunu dile getirerek, "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli. Eğer bir iş yeri, kendini tarif ederken yabancı bir kelime kullanıyorsa ona mutlaka ilave bir vergi konulması lazım. Onun bir külfete katlanması lazım. Çünkü bu durum, milletin kodlarına dönük bozucu bir yaklaşım sergiliyor." diye konuştu.

Rize'yi Erzurum'a bağlayan Ovit Dağı Tüneli'nin temelinin 10 yıl önce 13 Mayıs'ta atıldığını ifade eden Aydemir, tünelin açılmasıyla birlikte Erzurum'un denize, Rize'nin de Palandöken'e kavuştuğunu dile getirdi.

Bölgedeki diğer tünel çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Aydemir, bunların Karadeniz'in, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ticaretine katkı sağladığını ve sağlayacağını kaydetti.

Aydemir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın hayatını kaybettiğini anımsatarak, Al Nahyan'a Allah'tan rahmet diledi ve ülkesine, yakınlarına taziyelerini iletti.

