AK Partili Başkan Adayı Ali Tombaş, 100 projeyi açıkladı: "Sultanbeyli’nin yüz akı olacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Sultanbeyli’nin YÜZ AKI Olacak 100 Proje”yi tanıttı. Yoğun katılımın olduğu tanıtım programına; AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem ve Yahya Çelik, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları ve Yönetimi, Önceki Dönem Teşkilat Yöneticileri, gazeteciler, iş insanları, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında salondaki coşku dikkat çekti.

“ÖNCELİĞİMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Protokol konuşmalarının ardından Ali Tombaş, tek tek projelerini açıkladı. Bismillah diyerek yeni bir sürece başladıklarını ifade eden Tombaş, “Sultanbeylimiz, AK Belediyecilik Vizyonu sayesinde pek çok eser, proje ve yatırımlara kavuştu. Şimdi yeni dönemde; ilçemizin marka değerine katkı sağlayacak, insan hayatına dokunacak, çözüm odaklı projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Önceliğimiz kentsel dönüşüm. Ağır hasarlı, çürük ve riskli binalarımızı sizin için daha güvenli, daha güçlü ve daha konforlu yaşam alanlarına dönüştüreceğiz. Tapu sorununu hızla çözecek, kanundan kaynaklı tapu sorunu yaşayanların tapularına kavuşmaları için hukuki ve resmi süreçlerde destek olacağız.” dedi.

“SULTANBEYLİ’YE 1 DEĞİL, 3 METRO GELECEK”

Metro projelerini çok önemsediğini vurgulayan Tombaş, “İnşallah Murat Kurum Başkanımızla Sultanbeylimize bir değil, 3 metro hattı kazandıracağız. Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı’nın Sultanbeyli ayağını hızla tamamlayacağız. Sultanbeyli-Kurtköy Metrosuyla Sabiha Gökçen’e doğrudan ulaşım sağlayacağız. Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Yenidoğan arasında da bir metro hattı yapacağız. Aydos Tünel Projemizi hayata geçirerek E-5, Pendik ve Kartal istikametindeki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Gölet-Aydos Kalesi arasında teleferik inşa edeceğiz.” diye konuştu.

OKULA, HASTANEYE ÜCRETSİZ RİNG SEFER

Vatandaşların toplu ulaşım şikayetlerine kayıtsız kalmayacaklarını belirten Tombaş, “Özellikle liseli öğrencilerin okula daha kolay gidebilmeleri, Devlet Hastanesi, Sultan Korusu gibi merkezi lokasyonlara ulaşımı rahatlatmak için mahalleler arasında ücretsiz ring seferleri düzenleyeceğiz. Merkezde yeni bir Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi inşa edeceğiz. Adil Mahallemize Öğretmenevi ve Eğitim Kompleksi yapacağız. Göz Sağlığı Merkezi ve Acil Durum Hastanesi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE MÜJDE!

Gençlere müjdeli haberler veren Tombaş, “Üniversiteye kazanan Sultanbeylili gençlerimize 10.000 TL eğitim bursu vereceğiz. Yeni evlenecek gençlere 10.000 TL çeyiz desteği vereceğiz. Gençlik Yaz Kampları, Macera Parkur Alanları, Botanik Park yapacağız. İlçemize 4 yeni koru daha kazandıracağız. Futbol, voleybol, basketbol, yüzme, tenis, savunma sanatları başta olmak üzere tam teşekküllü 3 yeni spor kompleksi inşa edeceğiz. Spor salonu olmayan okullarımıza da spor salonu yapacağız. Yeni kütüphanelerin yanı sıra Şehir Kütüphanesi de inşa edeceğiz.” dedi.

DRONE PİLOTU OLMAK İSTEYENLERE EĞİTİM FIRSATI

Geleceğin mesleklerine şimdiden yatırım yaptıklarını söyleyen Tombaş, “Drone, geleceğin mesleği. Drone Eğitim ve Uygulama Merkezi projemizle gençlerimize profesyonel eğitim fırsatı sunacağız. Teknokent projesini ‘Teknosemt’ projemizle mahallelere kadar yaygınlaştıracağız. Teknoloji girişimcilerini ve yapay zeka projelerini destekleyeceğiz. Çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın binicilik deneyimi yaşaması için Binicilik Okulu kuracağız.” diye konuştu.

“KADINLAR E-TİCARETLE AİLE BÜTÇESİNE DESTEK OLACAK”

Kadınlara evden çalışma fırsatı sunacaklarını ifade eden Tombaş, “İlkokula başlayan tüm çocuklarımıza kırtasiye seti hediye edeceğiz. SULMEK Kurslarımızla pek çok farklı branşta el sanatları eğitimi vereceğiz. Özellikle kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satabilmeleri için e-ticaret sistemi kuracağız. Böylece aile ekonomisine de katkı sunmalarına vesile olacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti için 10.000 kişilik Orhangazi Aşevi’ni kuracağız.” şeklinde müjdelerini sıraladı.

Herkese hitap eden projeleri hızla hayata geçireceklerini vurgulayan Tombaş, “Sultanbeyli’mizde 7’den 70’e herkesin hayatına dokunacak 100 projeyi de Allah’ın izniyle yapacağız. Heyecanımız yüksek, enerjimiz tam, irademiz güçlü. Türkiye Yüzyılı’nın YÜZ AKI olacak projelerimizi tek tek hayata geçirecek, milletimizin emanetine alnımızın akıyla sahip çıkacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından Ali Tombaş, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e çiçek takdim etti. Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi adayları da sahneye davet edilip toplu hatıra fotoğrafı çekildi.





